HBO Max verrät weitere Details zu seinem neuen Streamingdienst

Der Videostreamingmarkt steht vor einem spannenden Jahr 2026: Prime Video schlägt sich mit Klagen rum, RTL+ erhöht die Preise und HBO Max geht im Januar an den Start. Der Streamingdienst hat nun dazu neue Details verraten.

HBO Max verrät weitere Details

HBO Max hat weitere Details zur technischen Ausstattung seiner Abos sowie zur Geräteunterstützung bekannt gegeben. Dabei zeigen sich klare Unterschiede zwischen den einzelnen Tarifstufen. Im Basisabo mit Werbung (5,99 Euro) sowie im Standardabo (11,99 Euro) streamen Nutzer in Full HD. Zur Verfügung stehen sowohl deutsche als auch englische Tonspuren mit bis zu 5.1-Kanälen. Das Premiumabo für 16,99 Euro bietet deutlich mehr:

4K-Auflösung

Dolby Atmos (künftig auch für die deutsche Tonspur, sofern verfügbar)

HDR10 und Dolby Vision bei ausgewählten Inhalten

Erfahrungsgemäß dürfte Dolby Atmos in deutscher Sprache vor allem bei Filmen und weniger bei Serien verfügbar sein. Nun ebenfalls klar: Ein Jahresabo, mit dem sich sparen lässt, ist derzeit nicht vorgesehen.

Diese Geräte werden unterstützt

HBO Max hat sich zudem noch zu seiner App geäußert und bestätigt, dass diese auf einer Vielzahl von Hardware-Plattformen verfügbar sein wird. Dazu zählen:

Smart-TVs von Samsung , LG sowie weitere Android-TV-Geräte

, sowie weitere Apple TV 4K , Amazon Fire TV , Google Chromecast und Roku

Amazon Fire TV Google Chromecast Roku Mobilgeräte mit iOS , Android sowie Amazon Fire Tablets

iOS Android Amazon Fire Tablets Wiedergabe im Webbrowser am Desktop

Wichtig: Offline-Downloads sind ausschließlich über die mobilen Apps möglich – also auf iPhone, iPad und Android-Geräten. Wir gehen davon aus, dass die Speicherdauer 30 Tage beträgt. Will man diese länger offline nutzen, wird man das Gerät einmal online bringen.