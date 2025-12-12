Neben iOS 26.2 und iPadOS 26.2 hat Apple heute auch die restlichen erwarteten Aktualisierungen seiner Systemlinien für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. macOS 26.2 und Co. können damit auch ab sofort geladen und installiert werden.

Apple hat zum Wochenendauftakt neben iOS 26.2 auch macOS 26.2 zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden. Ein frisches Time Machine-Backup empfiehlt sich vor dem Start des Updates.

macOS 26.2 bringt unter anderem eine Ausleuchtung des Gesichts über die Displayhelligkeit bei Facetime-Anrufen, eine automatische Kapitelübersicht für die Podcasts-App sowie Fehlerbehebungen und Optimierungen unter anderem für die Musik-App, die auch Teil von iOS 26.2 sind.

Weitere Updates ebenfalls draußen

Daneben hat Apple auch watchOS 26.2 mit einem Bugfix für die Musik-App und einer optimierten Gefahrenbenachrichtigung veröffentlicht.

visionOS 26.2 sowie die HomePod-Software 26.2 sind ebenfalls zum Download verfügbar.