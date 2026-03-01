Home » Sonstiges » Das seht ihr bei Prime Video im März 2026

Der Februar ist vorbei und wir springen in den März. Dazu werfen wir auch einen Blick auf die Neuzugänge von Prime Video, die mit einem Mix aus neuen Serien, Filmen und Livesport überzeugen wollen. 

Die Neuheiten

Neben dem Achtelfinale in der Königsklasse kommen vor allem Familien auf ihre Kosten, da alle drei Filme der Madagascar-Reihe verfügbar sind. Zudem gibt es den miamischen Flair mit Omar Sy in der Hauptrolle als Belleville Cop. Schauen wir uns das in Ruhe an:

Neue Serien im März 2026

Ab dem 01. März

  • The Good Doctor | Staffel 7

Ab dem 02. März

  • Siren’s Kiss | Staffel 1
  • Tribunal Justice | Staffel 3

Ab dem 04. März

  • Young Sherlock | Staffel 1

Ab dem 09. März

  • The 50 | Staffel 3

Ab dem 11. März

  • Scarpetta | Staffel 1

Ab dem 18. März

  • Invincible | Staffel 4

Ab dem 20. März

  • Deadloch | Staffel 2
  • Jury Duty Presents: Company Retreat | Staffel 1
  • The Silent Service | Staffel 1-2

Ab dem 25. März

  • Bait | Staffel 1

Ab dem 27. März

  • Das Haus David | Staffel 2

 

Live-Sport

  • 10. März: Champions League – Achtelfinale Hinspiel – Atalanta Bergamo vs. Bayern München
  • 17. Februar: Champions Legaue Achtelfinale Rückspiel – Arsenal London vs. Bayer 04 Leverkusen

 

Neue Filme im März 2026

Ab dem 01. März

  • Wie ein wilder Stier
  • Rain Man

Ab dem 02. März

  • Safe House: Verrat ist die ultimative Waffe

Ab dem 03. März

  • Belleville Cop

Ab dem 06. März

  • Madagascar
  • Madagascar 2
  • Madagascar 3: Flucht durch Europa
  • Sag mir, was Du willst

Ab dem 07. März

  • Love Lies Bleeding

Ab dem 10. März

  • Der Meister und Margarita

Ab dem 13. März

  • Stolen Girl | Exclusive
  • Alter Weisser Mann

Ab dem 14. März

  • Sunrise

Ab dem 15. März

  • Buch der Drachen
  • Drachenzähmen leicht gemacht: Die guten alten Zeiten

Ab dem 16. März

  • Love, Rosie – Für immer vielleicht

Ab dem 20. März

  • Verrücktes Madagascar
  • Agent Zeta

Ab dem 22. März

  • Speak No Evil

Ab dem 25. März

  • Pretty Lethal – Schön tödlich

Ab dem 26. März

  • The Lost City: Das Geheimnis der verlorenen Stadt

Ab dem 27. März

  • Sissi, die junge Kaiserin

Ab dem 28. März

  • The Menu
  • Der Vierer
  • Zoolander
  • Zoolander 2

Ab dem 30. März

  • Icefall: Bis das Eis bricht

 

