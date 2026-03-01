Das seht ihr bei Prime Video im März 2026

Der Februar ist vorbei und wir springen in den März. Dazu werfen wir auch einen Blick auf die Neuzugänge von Prime Video, die mit einem Mix aus neuen Serien, Filmen und Livesport überzeugen wollen.
Die Neuheiten
Neben dem Achtelfinale in der Königsklasse kommen vor allem Familien auf ihre Kosten, da alle drei Filme der Madagascar-Reihe verfügbar sind. Zudem gibt es den miamischen Flair mit Omar Sy in der Hauptrolle als Belleville Cop. Schauen wir uns das in Ruhe an:
Neue Serien im März 2026
Ab dem 01. März
- The Good Doctor | Staffel 7
Ab dem 02. März
- Siren’s Kiss | Staffel 1
- Tribunal Justice | Staffel 3
Ab dem 04. März
- Young Sherlock | Staffel 1
Ab dem 09. März
- The 50 | Staffel 3
Ab dem 11. März
- Scarpetta | Staffel 1
Ab dem 18. März
- Invincible | Staffel 4
Ab dem 20. März
- Deadloch | Staffel 2
- Jury Duty Presents: Company Retreat | Staffel 1
- The Silent Service | Staffel 1-2
Ab dem 25. März
- Bait | Staffel 1
Ab dem 27. März
- Das Haus David | Staffel 2
Live-Sport
- 10. März: Champions League – Achtelfinale Hinspiel – Atalanta Bergamo vs. Bayern München
- 17. Februar: Champions Legaue Achtelfinale Rückspiel – Arsenal London vs. Bayer 04 Leverkusen
Neue Filme im März 2026
Ab dem 01. März
- Wie ein wilder Stier
- Rain Man
Ab dem 02. März
- Safe House: Verrat ist die ultimative Waffe
Ab dem 03. März
- Belleville Cop
Ab dem 06. März
- Madagascar
- Madagascar 2
- Madagascar 3: Flucht durch Europa
- Sag mir, was Du willst
Ab dem 07. März
- Love Lies Bleeding
Ab dem 10. März
- Der Meister und Margarita
Ab dem 13. März
- Stolen Girl | Exclusive
- Alter Weisser Mann
Ab dem 14. März
- Sunrise
Ab dem 15. März
- Buch der Drachen
- Drachenzähmen leicht gemacht: Die guten alten Zeiten
Ab dem 16. März
- Love, Rosie – Für immer vielleicht
Ab dem 20. März
- Verrücktes Madagascar
- Agent Zeta
Ab dem 22. März
- Speak No Evil
Ab dem 25. März
- Pretty Lethal – Schön tödlich
Ab dem 26. März
- The Lost City: Das Geheimnis der verlorenen Stadt
Ab dem 27. März
- Sissi, die junge Kaiserin
Ab dem 28. März
- The Menu
- Der Vierer
- Zoolander
- Zoolander 2
Ab dem 30. März
- Icefall: Bis das Eis bricht