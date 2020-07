Zum ersten Mal: Public Beta von watchOS 7, werdet ihr sie laden?

Es ist das erste Jahr, in dem Apple auch von watchOS eine Public Beta für alle freiwilligen Tester veröffentlicht. watchOS 7 Public Beta 1 kann ab sofort bei Apple geladen werden. Die Teilnahme am Public Beta-Programm erfordert eineRegistrierung. Wir sind gespannt auf eure Eindrücke.

Bis jetzt waren die Betas von watchOS immer den registrierten Entwicklern vorbehalten. Das hatte auch damit zu tun, dass im Falle eines Problems bei der Installation schnell ein Besuch im Apple Store nötig wurde, um die Uhr wieder in die Spur zu bringen. In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal gesagt, dass Public Betas – Betas generell – nicht auf Geräten installiert werden sollten, die ihr jeden Tag braucht und auf die ihr euch verlasst. Jede Art von unerwartetem Problem kann auftreten und Fehler sind bis zuletzt an der Tagesordnung. Das gilt auch für die Public Betas von iOS / iPadOS 14 und macOS Big Sur, die seit heute ebenfalls für freiwillige Tester verfügbar sind. Hier könnt ihr euch für alle Public Betas anmelden.

watchOS 7 bringt Sleep-Tracking und soziale Zifferblätter

Apple hat mit watchOS 7 erstmals auch Zifferblätter eingeführt, die Nutzer mit anderen Apple Watch-Besitzern teilen können. Daneben wurde die lange erwartete Funktion des Sleep-Tracking vorgestellt.

Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen mit der ersten öffentlichen Beta eines neuen watchOS und sammeln eure Kommentare unter diesem Artikel.

Noch etwas zur Installation: Um die Apple Watch mit einer neuen Beta versorgen zu können, müsst ihr eure Uhr zu wenigstens 50% geladen haben, sie muss auf dem Ladegerät liegen und das selbe WLAN nutzen, wie das gekoppelte iPhone.

