Big Sur für alle: Public Beta des neuen macOS 11 ist da

Apple veröffentlicht heute auch macOS Big Sur für alle interessierten Tester. Diese neue Version von macOS bringt ein größeres Design-Update und sieht ein wenig so aus wie iOS und iPadOS. Im Herbst können alle Nutzer mit der neuen Version rechnen.

Apple hat heute Abend nicht nur die erste Public Beta für macOS Big Sur für alle freiwilligen Tester vorgelegt. Auch macOS Big Sur kann ab heute von den Public Beta-Interessierten geladen werden.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos. Hier findet ihr die entsprechenden Downloads oder könnt euch für die Teilnahme anmelden, falls ihr das noch nicht getan habt.

Noch sind nicht alle Downloads verfügbar und einige Links führen noch ins Leere, das dürfte sich indes bald ändern.

Apple erneuert das Design von macOS

Apple hat am Mac eine größere Aktualisierung des Designs vorgenommen. macOS Big Sur erinnert jetzt etwas mehr an iOS und iPadOS. Auch Funktionen von iPhone und iPad wie etwa das Kontrollzentrum sind jetzt in abgewandelter Form am Mac verfügbar. Darüber hinaus wurden einige Dinge unter der Haube geändert, die die Arbeit am Mac etwas sicherer und produktiver machen sollen.

Die finale Version von macOS Big Sur wird im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht. Aber wie läuft die Public Beta?

Unter diesem Artikel sammeln wir eure Eindrücke zur ersten öffentlichen Testversion des neuen Systems.

