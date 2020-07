Jetzt da! Public Beta von iOS 14 / iPadOS 14 für freiwillige Tester

Apple veröffentlicht heute Abend die erste Public Beta von iOS 14 und iPadOS 14. Damit haben jetzt auch freiwillige Tester die Möglichkeit, einen Blick auf die neue Hauptversion von iOS zu werfen. Entwickler können das schon seit ein paar Wochen tun.

Apple veröffentlicht heute die erste Public Beta von iOS 14 und iPadOS 14. Freiwillige Tester können kostenlos am Public Beta-Programm von Apple teilnehmen. Eine Public Beta für alle interessierten Nutzer war von Apple bereits angekündigt worden, sie sollte im Juli starten. Wenn ihr am Public Beta-Programm von Apple teilnehmen wollt, könnt ihr euch hier auf der entsprechenden Website dazu anmelden. Die Public Beta wird in Wellen von Apple verteilt, es kann daher etwas dauern, bis alle registrierten Public Beta-Tester sie auch zum Download angezeigt bekommen.

Homescreen-Widgets und vieles mehr

Registrierte Entwickler können schon seit der Keynote Betas von iOS 14 laden. Das neue große Update bringt unter anderem die lange erwartete Möglichkeit, Widgets auf dem Homescreen zu platzieren. Darüber hinaus wurden viele weitere Neuerungen in iOS 14 eingeführt.

Wir sind an dieser Stelle natürlich gespannt: Wie läuft die Public Beta auf euren iPhones und iPads? Unter diesem Artikel sammeln wir eure Erfahrungen .

