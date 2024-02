Home Featured Zu schwer, zu wenige Apps, zu wenig Mehrwert: Warum Kunden ihre Vision Pro zurückgeben

Die Vision Pro begeistert nicht alle frühen Käufer. Inzwischen sind erste Einheiten zurückgegangen. Apple ist sehr daran interessiert zu verstehen, wieso Kunden ihre Geräte zurückgeben, daher werden sie bei einer Rückgabe im Apple Store befragt. Dabei zeigt sich: Die genannten Gründe sind meist die selben.

Apples Vision Pro ist inzwischen seit einigen Wochen auf dem Markt, inzwischen sind bei einigen Kunden die zwei Wochen abgelaufen, die in den USA als Frist für eine kostenlose Rückgabe gelten. Wenn Kunden ihre Brille in einen Retail Store bringen, um eine Rückgabe zu veranlassen, veranlassen Apples Richtlinien, dass der Kunde nach seinen Gründen befragt wird.

Der Redakteur Mark Gurman hat mit einigen Kunden über ihre Gründe zur Rückgabe gesprochen. Dabei zeigt sich: Diese Gründe gleichen sich häufig.

Die Vision Pro ist zu schwer und bietet zu wenig Mehrwert

Die folgenden Gründe gaben Kunden für ihre Rückgabe der Vision Pro an:

– Die Brille ist zu schwer.

– Sie verursacht nach längerem Tragen Kopfschmerzen oder andere Beschwerden.

– Der Nutzen im Alltag ist zu gering, die Produktivität wird nicht gesteigert.

– Die Auswahl verfügbarer Apps ist zu gering und die verfügbaren Titel bieten keinen Mehrwert.

– Das Sichtfeld ist zu schmal.

– Die Vision Pro ist schlecht für das Sozialleben.

– Die Brille kann nicht mit anderen Nutzern gemeinsam genutzt werden.

Letzterer Punkt bezieht sich darauf, dass die Geräte an den Träger individuell angepasst sind und man sie nicht gut anderen Menschen zur Nutzung überlassen kann.

Unsere Erfahrung zeigt auch, der App Store für visionOS bietet aktuell noch wenig echte Killer-Apps, viel mehr sind viele wenig singstiftende 3D-Spielereien dabei.

Apple verspricht zu viel

In einigen Stores sollen bis zu 15% der Käufer von der ersten Demo im Store zwar überwältigt gewesen sein, im Alltag erwies sich der Mehrwert aber als deutlich geringer. Die Kunden wussten nach einigen Tagen nicht, für was sie das Gerät verwenden sollten und brachten die Vision Pro lieber wieder zurück. Apple wird die Erläuterungen dieser Kunden zweifellos sorgfältig auswerten. Das Problem des hohen Gewichts ist zumindest von Apples Konkurrenz bereits aufgegriffen worden, auch für uns ist das Gerät in der täglichen Nutzung rasch zu schwer.

