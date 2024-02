Home iCloud / Services „Napoleon“ startet direkt am 01. März auf Apple TV+ für alle Abonnenten

Apple TV+ hat demnächst eine Fülle an Highlights, die meisten davon sind Serien. Doch auch bei den Filmen gibt es ein Epos, welches sehnsüchtig erwartet wird und dessen Figur uns heute noch jeden Tag beeinflusst. Die Rede ist von „Napoleon“, der von Joaquin Phoenix verkörpert wird.

„Napoleon“ ab dem 01. März verfügbar

Der Film wurde sehnsüchtig erwartet und hat durchaus gurte Kritiken bekommen. Nach dem Start in Kino erfolgte die Zweitverwertung auf iTunes, dort war er zum Kaufpreis von 19,99 Euro gelistet,. Wer bis hierher durchgehalten hat, sollte sich noch etwas gedulden – der Film wird ab dem 01. März 2024 für alle Abonnenten von Apple TV+ im Streaming kostenfrei erhältlich sein.

Der Film erhielt vier BAFTA-Nominierungen für herausragenden britischen Film des Jahres, Bestes Kostümdesign, Bestes Make-up & Haar und Beste visuelle Spezialeffekte, hinzu kommen noch drei Nominierungen für die Academy Awards.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

