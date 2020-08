YouTube testet Bild-in-Bild am iPhone, aber…

YouTube arbeitet offenbar an einem neuen Feature, das viele Nutzer am iPhone begrüßen dürften: Bild-in-Bild-Wiedergabe von Videos dürfte bald möglich sein, damit auch das fortgesetzte Betrachten eines Videos nach Verlassen der App. Allerdings, viele werden die neue Funktion nicht nutzen können.

Bei YouTube wird aktuell offenbar die Einführung einer neuen Funktion vorbereitet: Bild-in-Bild dürfte in nicht allzu ferner Zukunft am iPhone nutzbar sein.

Erste Beobachtungen zeigen, dass es vereinzelt schon möglich war, ein Video zu schauen, dann die YouTube-App zu schließen und den Clip fortgesetzt in einem kleinen Fenster betrachten zu können.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.

(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln

— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020