Einsame Herzen: iPhone und Apple Watch machen Singles attraktiv

iPhones und AirPods machen Singles attraktiver, zumindest in Rating-Apps. Diese etwas abseitige Erkenntnis ist das Ergebnis einer vergleichenden Studie unter Nutzern von Online-Dating-Portalen. Wer will, kann gern die Probe aufs Exempel machen und über seine Erfahrungen berichten.

Für manche ist es der aufgepumpte Bizeps, für andere der Sportwagen und wieder andere setzen auf ein beeindruckendes Küsten- oder Berg-Panorama, aber vielleicht geht es auch einfacher, online das perfekte Match zu finden: Hierzu könnte ein iPhone im Bild schon reichen. Eine Studie hat nun die Wirkung von persönlichen Tech-Gadgets in den Profilen auf Flirtwillige untersucht – mit erstaunlichen Ergebnissen: Wer sich mit einem iPhone zeigt, erhöht seine Chancen auf ein Match um satte 76%.

Wer eine Apple Watch trägt, wird 61% häufiger nach rechts gewischt und mit AirPods im Ohr erhalten Nutzer immerhin noch zu 41% häufiger einen Flirt-Kontakt.

Unter Android-Nutzern sorgt ein Samsung-Smartphone immerhin noch für ein Plus von 19%, doch von da an geht’s bergab: Wer etwa ein Google-Smartphone hat, verschlechtert seine Aussichten um 10%, Sony-Smartphones lassen die Match-Chancen um 14% sinken und Huawei ist ebenfalls ein Flirt-Killer: -23. Die rote Laterne trägt OnePlus, -30% heißt es hier.

Blackberry-Nutzer bleiben ewig Single

Dabei wurden durchaus regionale Unterschiede beobachtet: In New York sind AirPods höllisch attraktiv, in London war das iPhone 11 ein Match-Maker. Wer sich indes mit einem Blackberry sehen lässt, kann indes eigentlich sofort alle Hoffnung auf die süße Liebe fahren lassen. Die Ansichten, nach rechts gewischt zu werden, sinken um dramatische 76%.

Die Studie basiert auf der Auswertung von 50.000 Matches, mithin eine ansehnliche Datenbasis. Ob man allerdings sein Flirt-Profil danach ausrichten sollte, ist indes eine Frage des persönlichen Stils.

Falls euch ein iPhone großartige Matches verschafft, lasst es uns gern wissen.

