Yale bringt das Linus L2 Lite in den Handel

Smart Locks haben mittlerweile eine breite Akzeptanz, was auch an der großen Auswahl an Herstellern und Modellen liegt. Aktuell sind besonders kompakte Aufstecksysteme extrem beliebt. Hier mischt nun auch Yale mit dem Linus L2 Lite mit. Wir haben die Details.

Das Linus L2 Lite

Der Name ist unserer Meinung nach etwas irreführend, denn es handelt sich nicht nur um ein abgespecktes Modell des Linus L2. Das L2 Lite ist ein Aufstecksystem, wie das Tedee Go. Das L2 Lite wird auf den Schlüssel aufgesetzt, welcher im Türschloss steckt – was also einen Sicherheitszylinder voraussetzt. Ein paar Extras hat sich der Hersteller natürlich im Gegensatz zu Tedee einfallen lassen: Durch kurzes Drücken einer Taste von innen wird die Tür entriegelt, und durch längeres Drücken wird die Tür beim Verlassen automatisch mit einer individuell einstellbaren Verzögerung verriegelt. Auch Auto-Unlock ist mit dabei.

Dank Matter und Thread lässt sich das Linus L2 Lite spielend einfach in Apple Home, Google Home oder Samsung SmartThings (ein entsprechender Hub vorausgesetzt) einbinden. Den günstigen Preis realisiert Yale neben den günstigeren Materialien auch über die Stromversorgung bzw. den Verzicht auf einen integrierten Akku: Stattdessen kommen drei CR123A-Batterien zum Einsatz, die etwa ein halbes Jahr halten sollen und sehr selten verwendet werden. CR123A könnt Ihr Euch als halbe AA-Batterien vorstellen, die leider sehr teuer sind. Der Doppelpack kostet knapp 5,00 Euro, macht also auf das Jahr gerechnet 15 Euro nur an Batterien.

Preise und Verfügbarkeit

Das Yale Linus L2 Lite wurde vom Hersteller zur IFA 2025 angekündigt und ist seit Anfang Dezember auch im Handel verfügbar. Angeboten wird das L2 Lite mit Silber und Schwarz in zwei Farben. Die UVP liegt bei 139,99 Euro und wird bei verschiedenen Handelspartnern angeboten.