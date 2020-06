WWDC-Kurzzusammenfassung: Was wurde alles präsentiert? | Auf welchen Geräten läuft was und wann?

So eine Keynote kann einen fast erschlagen. Wir bringen Ordnung rein! Die WWDC 2020 Keynote ist vorüber und wir geben euch hier einen kurzen Überblick über die Neuvorstellungen. Was würde angekündigt? Und was bedeutet das für euch und eure Geräte? Ab wann kann ich was laden? Wann kommen die Betas und wo bekomme ich Details bei Apple?

Auf der Keynote heute Abend wurde der Chronologie nach folgendes präsentiert:

iOS 14

kommt mit Widgets, neuen Homescreen-Optionen, überarbeiteten Apps und mehr

im Herbst für alle, genaues Datum unbekannt. Developer Beta 1 steht seit heute bereit. Public-Beta kommt im Juli.

kommt auf alle iPhones ab dem iPhone 6s inklusive iPhone SE 1 und iPod touch 7

Alle Funktionen und Features lest ihr hier bei uns

Zur iOS 14 Seite bei Apple

iPadOS 14

kommt mit Widgets, neuen Homescreen-Optionen, überarbeiteten Apps, neuen UI-Funktionen und SideBars in Apps

im Herbst für alle, genaues Datum unbekannt. Developer Beta 1 steht seit heute bereit. Public-Beta kommt im Juli.

kommt auf alle iPads ab dem iPad Air 2, iPad Mini 4 und iPad Pro 1

Alle Funktionen und Features lest ihr hier bei uns

Zur iPadOS 14 Seite bei Apple

tvOS 14 und Home-Updates

Picture-in-Picture für tvOS, Funktionen für Kameras, Nightshift für Lichter und mehr Privatsphäre

im Herbst für alle, genaues Datum unbekannt.

kommt auf alle Apple TVs mit tvOS 13

Alle Funktionen und Features lest ihr hier bei uns

watchOS 7 und Home-Updates

Sleep-Tracking, neue Fitness-App und Complications, Teilen von Zifferblättern und mehr

im Herbst für alle, genaues Datum unbekannt. Developer Beta 1 steht seit heute bereit. Public-Beta kommt im Juli.

kommt auf alle Apple Watches ab der Series 3

Alle Funktionen und Features lest ihr hier bei uns

Zur watchOS 7 Seite bei Apple

macOS Big Sur und Home-Updates

Neues Design, neue Icons, neues UI angelehnt an iOS, Control Center und mehr

im Herbst für alle, genaues Datum unbekannt. Developer Beta 1 steht seit heute bereit. Public-Beta kommt im Juli.

kommt auf MacBook 2015, MacBook Air 2013, MacBook Pro Late 2013, Mac mini 2014, iMac 2014 , iMac Pro 2017, Mac Pro 2013 und alle neueren Modelle jeweils

Alle Funktionen und Features lest ihr hier bei uns

Zur macOS Big Sur Seite bei Apple

Apples ARM-Prozessoren

Apple kündigt Wechsel von Intel auf eigene Prozessoren bei den Macs an

DeveloperKit für Entwickler bestehend aus Mac Mini mit A12Z Chip, 16GB RAM und 512GB SSD

Erste Macs mit ARM dieses Jahr für Kunden

Alle Infos bei uns hier

