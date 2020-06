Apple Silicon: Macs bekommen künftig eigenen Prozessor von Apple

Die Geschichte vom Macintosh wird weitergeschrieben. Nach bereits drei historischen, großen Änderungen in der Mac-Hardware steht dieses Jahr der nächste große Schritt bevor: Apple Silicon.

Apple entwickelt mit seinen A-Chips schon viele Jahre eigene Prozessoren für iPhone und iPad. Doch künftig geht der Hersteller einen Schritt weiter: Auf der WWDC 2020 wurde Apple Silicon vorgestellt. Hierbei handelt es sich um einen eigens entwickelten Prozessor, der in Zukunft in Macs verbaut werden soll. Bereits drei historisch große Schritte hat der Mac hingelegt, um immer an der Front zu bleiben: Der Wechsel zu PowerPC, zu MacOS X und zu Intel. Jetzt folgt der vierte Schritt, um mit dem Mac ganz vorne zu bleiben.

Mit Apple Silicon soll es möglich sein, durch die bereits gesammelte Erfahrung mit den A-Chips, noch bessere Hardware zu bieten und damit den Mac aufs nächste Level zu heben. Durch Apples iPhone Chips wurde die CPU in der Vergangenheit um das 100-fache verbessert, die GPU Leistung um das 1.000-fache.

Bereits im iPhone hat Apple erstaunliche Ergebnisse in kleinen Geräten erzielen können, das möchte Apple beim Mac nun ebenfalls tun. Die Apple Silicon Chips werden explizit für Macs entwickelt, ein Advanced Power Management sorgt dafür, dass die beste Leistung bei höchster Effizienz geboten wird. Somit werden die Akkulaufzeiten maximiert. Machine Learing wird den neuen Prozessoren ebenfalls kein Fremdwort sein. Zudem wird mit dem integrierten Secure Enclave, den es bereits in den iOS-Geräten gibt, noch mehr Sicherheit geboten.

Wir sind gespannt, wann wir den ersten Mac mit Apple Silicon sehen werden. Wie Tim Cook anbietet, sollen noch dieses Jahr erste Systeme mit Apple Silicon vorgestellt werden. Außerdem bekräftig Cook, dass Intel-Geräte weiterhin über Jahre Softwareupdates erhalten sollen, zumal weitere Macs mit Intel Prozessoren geplant seien.

