Airversa kündigt Purelle Smart Air Purifier mit Thread an

In Asien gehören sie längst zum Alltag, doch auch hierzulande erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit: Die Rede ist von Luftreinigern. Viele Modelle, die in HomeKit integriert werden können, gibt es allerdings noch nicht. Doch Airversa kündigt den neuen Purelle Smart Purifier an.

Purelle Smart Air Purifier

Der neue Smart Air Purifier verfügt über zwei HEPA-13-Filter und kann einen Raum mit einer Größe von bis 28 Quadratmeter reinigen. Dafür ist der Luftreiniger in der Lage, pro Stunde 221 Kubikmeter Luft umzuwälzen. Dabei werden Tierhaare, Feinstaub, Pollen, Rauch sowie sonstige Gase bis zu einer Partikelgröße von 2,5 Mikrometer herausgefiltert. Dabei gibt der Hersteller die Lebensdauer der Filter mit 3000 Betriebsstunden an. Das sind angesichts der Höhe von 35 cm in der Höhe sowie einem Standmaß von 22 cm x 22 cm beeindruckende Werte.

Dank HomeKit-Anbindung kann der Purelle Smart Air Purifier direkt über die Home-App eingebunden, eingerichtet und mit Automationen versehen werden. Außerdem ist auf der Oberseite ein Touch-Display verbaut. Hier wird mittels Farbskala der Zustand des Luftfilters angezeigt und man kann einen 24-Stunden-Timer einrichten.

Thread ist dabei

Was den Purelle Smart Air Purifier so interessant macht, ist die Implementierung von Bluetooth und Thread. Damit werden Befehle nicht nur schneller umgesetzt, der neue Luftreiniger lässt sich auch mit anderen Plattformen wie dem Google Assistant betreiben.

Preise und Verfügbarkeit

Hier gibt es leider noch keine konkreten Informationen. Der Hersteller versieht den Purelle Smart Air Purifier auf seiner Webseite lediglich mit dem Hinweis „Coming Soon“, ein Marktstart im kommenden Monat ist aber durchaus möglich. Auch beim Preis hält man sich bedeckt, wenngleich der Platzhalter mit 199,00 US-Dollar angegeben ist.

