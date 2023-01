Home Hardware wo ist mein Becher? Ember Travel Mug 2+ lässt sich per iPhone finden

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Januar 2023 um 12:39 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Die CES 2023 war nicht ganz so spektakulär und Apple war trotz Abwesenheit dennoch anwesend. Das liegt daran, dass nicht wenige Hersteller passendes Zubehör für Mac und iPhone vorgestellt haben. Dazu zählt auch der Ember Travel Mug 2+.

Es gibt Zubehör, welches extrem nützlich ist und dann gibt es Zubehör, welches nur Spielerei ist – eine extrem angenehme Spielerei. Dazu zählt der Ember Mug, welchen Apple sogar selbst im Store verkauft. Im Prinzip handelt es sich um einen stylishen Thermobecher mit integrierter Heizspule und App-Anbindung. Das gilt auch für den neuen Ember Travel Mug 2+, der eine kleine Änderung aufweist: Er bekommt nun eine Integration in das „Wo ist?“-Netzwerk. Ansonsten bleibt der Funktionsumfang wie gehabt. Mithilfe der App lässt sich die Temperatur regeln und die Anbindung in die Health-App bleibt ebenfalls bestehen. So wird die getrunkene Menge direkt synchronisiert.

Preise und Verfügbarkeit

Wer Wert auf die Integration in das „Wo ist?“-Netzwerk legt, muss 199,95 US-Dollar für den Travel Mug 2+ investieren, was für einen tragbaren Thermobecher recht happig ist. Diese Investition sollte wohlüberlegt sein, da sich der integrierte Akku nicht wechseln lässt und Ember auch keinen Service anbietet. Ist der Akku hinüber, soll es lediglich einen Rabattcode für den Erwerb eines neuen Modells geben. Immerhin kann man nun mit Rot und Schwarz aus zwei verschiedenen Farben auswählen.

