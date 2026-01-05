Home » Hardware » Withings präsentiert die Body Scan 2

5. Januar 2026

Patrick Bergmann

Withings präsentiert die Body Scan 2

Der französische Hersteller Withings nutzt die CES 2026 in Las Vegas, um mit der Body Scan 2 eine neue Generation seiner Körperanalysewaage vorzustellen. Der Hersteller positioniert das Gerät als „Longevity-Station für zu Hause“ – mit dem Anspruch, gesundheitliche Risiken deutlich früher sichtbar zu machen als herkömmliche Waagen.

Über 60 Biomarker in 90 Sekunden

Laut dem Hersteller erfasst die Body Scan 2 innerhalb von rund 90 Sekunden mehr als 60 klinisch relevante Biomarker. Dazu zählen unter anderem Werte zur Herzleistung, Arterienelastizität, Blutzuckerregulation, Zellgesundheit und Stoffwechseleffizienz. Ziel ist es, schleichende Veränderungen im Körper zu erkennen, noch bevor sich erste Symptome bemerkbar machen. Neu ist dabei, dass mehrere dieser Messwerte erstmals in einer Waage für den Heimgebrauch verfügbar sein sollen.

"Introducing Body Scan 2 | The first science-backed longevity station"

Neue Messfunktionen im Überblick

Mit der zweiten Generation erweitert Withings den Funktionsumfang zum Erstling deutlich. Zu den neuen beziehungsweise erweiterten Funktionen gehören:

  • Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck
  • Eine vollständige Beurteilung der Herzpumpfunktion per Impedanzkardiographie (ICG)
  • Eine detaillierte Analyse von Zellgesundheit, Stoffwechseleffizienz und Blutzuckerregulation mittels ultra-hochfrequenter Bioimpedanzspektroskopie (BIS)

Withings sieht die Body Scan 2 als Frühwarnsystem gegen die Folgen moderner Lebensgewohnheiten. Bewegungsmangel, Stress, Schlafprobleme und unausgewogene Ernährung können den Körper langfristig aus dem Gleichgewicht bringen und unbehandelt zu Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Vorhofflimmern oder Herzinsuffizienz führen.

Display, Bedienung und Akku

Ein ausziehbarer Griff mit hellem, hochauflösendem LCD-Farbdisplay zeigt die Messergebnisse bereits während des Wiegens an. Über zwei integrierte Tasten können Nutzer zudem Angaben zu ihrem Lebensstil machen und erhalten darauf basierend direkt Empfehlungen. Für den Alltag ist die Waage mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der laut Hersteller bis zu 15 Monate durchhalten soll.

Preis und Verfügbarkeit

Die Withings Body Scan 2 soll ab dem zweiten Quartal 2026 in den Handel kommen. Der Preis liegt bei stolzen 499,95 Euro. Voraussetzung für den Verkaufsstart ist die noch ausstehende CE-Zulassung für bestimmte Messwerte, welche jedoch der Erfahrung nach erteilt werden dürfte.

3 Gedanken zu „Withings präsentiert die Body Scan 2“

  1. Ich bin vor kurzem von Withings auf Beurer umgestiegen da ich die Preise bei Withings mittlerweile echt nicht mehr bezahlen möchte. Bin top zufrieden und wenn ich seh das die Neue hier sogar 500 Euro kostet – alles richtig gemacht mit der BeurerAntworten
    • Wer sich nur wiegen will sollte auf andere umsteigen. Da bin ich voll bei dir. Aber wer auf Körperwerte angewiesen ist, die möglichst umfangreich den Körperzustand ermitteln und dokumentieren – zusammengefasst in einer guten App – der kann Beurer und andere schon gar nicht benutzen. Wer z. B. einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder Zucker hat möchte schon gerne wissen, ob diese schleichenden Krankheiten demnächst wieder zuschlagen bzw. sogar den Tod bringen. Und wenn die Body scan 2 wirklich deutlich mehr misst und analysiert ist es jedem die 500 Euro Wert, denn Vorbeugen ist immer noch besser als im Tal der Ahnungslosen jeden Tag nur zu hoffen. Nicht nur die Ernährung, auch Schlaf, Bewegung und andere Faktoren schlagen bei jedem anders zu Buche. Mein Großvater hat ja auch bis über 90 sein Pfeifchen geraucht. Mein Vater starb aber wesentlich früher, wie auch mein Onkel. Du wirst Deine Meinung auch noch ändern. Das Alter bringt es mit sich.Antworten
  2. Auf diese Angstmasche spekuliert die Firma ja. Der Preis für dieses Nur-Messinstrument ist gigantisch und nicht mehr vermittelbar. Ich habe eine Waage dieser Firma mit den wichtigsten aber minimalistigsten Messwerten. Die kam vor 3 Jahren 150 €. Das war schon teuer.Antworten

