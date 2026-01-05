Withings präsentiert die Body Scan 2

Der französische Hersteller Withings nutzt die CES 2026 in Las Vegas, um mit der Body Scan 2 eine neue Generation seiner Körperanalysewaage vorzustellen. Der Hersteller positioniert das Gerät als „Longevity-Station für zu Hause“ – mit dem Anspruch, gesundheitliche Risiken deutlich früher sichtbar zu machen als herkömmliche Waagen.

Über 60 Biomarker in 90 Sekunden

Laut dem Hersteller erfasst die Body Scan 2 innerhalb von rund 90 Sekunden mehr als 60 klinisch relevante Biomarker. Dazu zählen unter anderem Werte zur Herzleistung, Arterienelastizität, Blutzuckerregulation, Zellgesundheit und Stoffwechseleffizienz. Ziel ist es, schleichende Veränderungen im Körper zu erkennen, noch bevor sich erste Symptome bemerkbar machen. Neu ist dabei, dass mehrere dieser Messwerte erstmals in einer Waage für den Heimgebrauch verfügbar sein sollen.

„Introducing Body Scan 2 | The first science-backed longevity station“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Neue Messfunktionen im Überblick

Mit der zweiten Generation erweitert Withings den Funktionsumfang zum Erstling deutlich. Zu den neuen beziehungsweise erweiterten Funktionen gehören:

Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck

Eine vollständige Beurteilung der Herzpumpfunktion per Impedanzkardiographie (ICG)

Eine detaillierte Analyse von Zellgesundheit, Stoffwechseleffizienz und Blutzuckerregulation mittels ultra-hochfrequenter Bioimpedanzspektroskopie (BIS)

Withings sieht die Body Scan 2 als Frühwarnsystem gegen die Folgen moderner Lebensgewohnheiten. Bewegungsmangel, Stress, Schlafprobleme und unausgewogene Ernährung können den Körper langfristig aus dem Gleichgewicht bringen und unbehandelt zu Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Vorhofflimmern oder Herzinsuffizienz führen.

Display, Bedienung und Akku

Ein ausziehbarer Griff mit hellem, hochauflösendem LCD-Farbdisplay zeigt die Messergebnisse bereits während des Wiegens an. Über zwei integrierte Tasten können Nutzer zudem Angaben zu ihrem Lebensstil machen und erhalten darauf basierend direkt Empfehlungen. Für den Alltag ist die Waage mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der laut Hersteller bis zu 15 Monate durchhalten soll.

Preis und Verfügbarkeit

Die Withings Body Scan 2 soll ab dem zweiten Quartal 2026 in den Handel kommen. Der Preis liegt bei stolzen 499,95 Euro. Voraussetzung für den Verkaufsstart ist die noch ausstehende CE-Zulassung für bestimmte Messwerte, welche jedoch der Erfahrung nach erteilt werden dürfte.