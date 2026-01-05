iPhone 11 Pro und Apple Watch Series 5 landen auf der Vintage-Liste von Apple

Apple hat zum Jahreswechsel erneut seine Vintage- und Obsolete-Liste aktualisiert und eine Reihe bekannter Geräte offiziell als „Vintage“ eingestuft – mit direkten Folgen für Reparatur- und Service-Optionen im Apple-Universum.

Diese Apple-Geräte sind jetzt „Vintage“

Apple betrachtet Geräte als Vintage, wenn der Verkauf seit über fünf Jahren eingestellt ist, aber noch nicht länger als sieben Jahre her ist. In dieser Phase können Apple Stores und autorisierte Service-Partner Reparaturen nur so lange durchführen, wie Ersatzteile verfügbar sind. Neu auf der Liste stehen unter anderem:

iPhone 11 Pro – auch wenn das Modell aktuell noch iOS-Updates erhält.

– auch wenn das Modell aktuell noch iOS-Updates erhält. MacBook Air (Retina, 13″, 2020) – das letzte MacBook mit Intel-Prozessor vor der Apple-Silicon-Ära.

– das letzte MacBook mit vor der Apple-Silicon-Ära. Apple Watch Series 5 inklusive aller Gehäuse- und Editionsvarianten.

inklusive aller Gehäuse- und Editionsvarianten. iPhone 8 Plus (128 GB) – andere Speichergrößen waren bereits Vintage.

– andere Speichergrößen waren bereits Vintage. iPad Air 3 (Wi-Fi + Cellular) – WLAN-Only-Modelle sind noch nicht Vintage

Was das für Nutzer bedeutet

Die neue Klassifizierung ändert nicht die alltägliche Nutzung der betroffenen Geräte – Software-Updates oder Alltagstauglichkeit bleiben davon unberührt. Sie bedeutet aber:

Hardware-Reparaturen werden nur noch solange möglich , wie Apple oder autorisierte Werkstätten Ersatzteile vorrätig haben.

, wie Apple oder autorisierte Werkstätten Ersatzteile vorrätig haben. Nach etwa sieben Jahren wandern Produkte in den Obsolete-Status – dann endet auch dieser eingeschränkte Service.

Eine vollständige Übersicht über alle Vintage-Produkte findet sich bei Apple. Dennoch kann es nicht schaden, für den Fall einer nötigen Reparatur den Apple Store aufzusuchen, da oft noch Ersatzteile beschafft werden können. Habt ihr noch ein Vintage-Produkt in eurem Gebrauch?