Wireless Charging von BMW kann Apple Pay-Chip zerstören

Wer einen BMW fährt und den eingebauten Wireless Charger nutzt, sollte dies vorübergehend unterlassen. Nutzer auf X/Twitter haben immer wieder von einem ungewöhnlichen Zusammenhang berichtet. In Autos verbaute Ladegeräte ohne Kabelbindung sind eine Wissenschaft für sich, BMW setzt dem Ganzen nun die Krone auf.

Wer sein iPhone gerne überhitzen lässt und in Zeitlupe laden möchte, sollte es mit einem kabellosen Ladegerät im Auto probieren. Die Chance, dass die genannten Probleme auftreten, ist relativ hoch. Bei BMW kommt nun ein weiteres Manko hinzu. Nach dem Laden in verschiedenen BMW seien einige iPhones in einen Datenwiederherstellungsmodus gewechselt. Nach erfolgreichem Reboot sei in mehreren Fällen der Apple Pay-Chip außer Funktion gewesen, so berichtet MacRumors.

iPhone 15 Pro: Täglich grüßt das Murmeltier

Bisher sind die Ausfälle wohl nur bei iPhone 15 Pro und 15 Pro Max Usern aufgetreten. Vorsichtshalber sollten auch Besitzer des normalen iPhone 15 auf Wireless Charging im BMW verzichten. Eine Lösung für das Problem gibt es nämlich nicht. Auch die Ursache ist völlig unklar, weder Apple noch BMW konnten dazu Stellung beziehen.

Betroffene iPhones werden in Apple Stores durch Austauschmodelle ersetzt. Wie MacRumors berichtet, bestätigten Mitarbeiter die Disfunktionalität des Apple-Pay-Chips. Habt ihr ähnliche Probleme oder nutzt ihr Wireless Charger im Auto aus Prinzip nicht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

