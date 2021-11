Home iCloud / Services Will nicht: iCloud Private Relay zurzeit offline

Will nicht: iCloud Private Relay zurzeit offline

Apple bestätigt Probleme mit iCloud Private Relay. Zugleich gehen verschiedene Dienste von Meta in die Knie. Grund dafür könnten Probleme bei angemieteten Ressourcen von Dritten sein.

Apple hat heute Abend nicht nur Last mit dem Rollout von Apple Fitness+ und Apple One Premium, der sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz höchst irregulär gestaltet. Auch iCloud Private Relay ist derzeit für viele Nutzer nicht verfügbar.

Betroffene Nutzer erhielten eine Push-Nachricht von iOS, die darüber informiert, dass iCloud Private Relay sich abgeschaltet hat. Wenn es wieder zurückkommt, wird es demnach eine weitere Benachrichtigung geben.

Probleme bei Drittdiensten sind möglich

Apple erklärt auf seiner Seite für den Systemstatus (Affiliate-Link) der iCloud nur, dass iCloud Private Relay für den Moment für einige Anwender nicht erreichbar ist, ohne einen Grund dafür zu nennen. Allerdings ist zurzeit auch Workplace bei Meta ausgefallen, eine Eigenentwicklung, mit der die Mitarbeiter des Facebook-Konzerns intern arbeiten. Dieses Zusammentreffen von Ausfällen könnte auf Probleme bei oder mit einem Drittdienst hindeuten, Apple, Meta, Netflix, Spotify und viele andere Unternehmen können ihre Dienste nur anbieten, indem sie sie ganz oder teilweise auf fremden Servern laufen lassen.

Diese Abhängigkeit führt immer öfter zu teils gravierenden Problemen bei der Verfügbarkeit von Onlineanwendungen und hat zuletzt das Vertrauen in Cloud-Dienste nachhaltig beschädigt.

iCloud Private Relay schützt die Privatsphäre der Nutzer im Netz, indem der Datenverkehr über Server eines unabhängigen Dritten geleitet und so die IP-Adresse sowohl Apple, als auch anderen Onlinediensten gegenüber verborgen wird.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!