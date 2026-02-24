Programmhinweis: Heute Abend Bayer 04 Leverkusen vs. Olympiakos Piräus bei Prime Video sehen

Das neue Ligaformat der Champions League konnte Kritiker überraschend schnell besänftigen, da seit der Einführung der letzte Spieltab das Tableau ordentlich durcheinanderwirbelte. Unvergessen der Siegtreffer von Benfica vor wenigen Wochen gegen Real Madrid am Ende der Nachspielzeit. Es ist fast schon Comedy, dass diese beiden Teams nun in Play-Off-Runde zum Einzug in die K.O.-Phase wieder aufeinandertreffen. Gleiches gilt für Bayer 04 Leverkusen und den griechischen Vertreter Olympiakos Piräus, die heute das Rückspiel zum Einzug in das Achtelfinale bestreiten.

Olympiakos Piräus ist gefährlich

Die Griechen konnten in der Saison 2023/2024 ausgerechnet im Stadion des Erzrivalen Panathinaikos Athen die Conference League gewinnen. Diese Form konnte man nicht gänzlich halten, allerdings gewann man gegen Leverkusen im heimischen Stadion zum Abschluss der Ligaphase mit 2:0. Der ehemalige Deutsche Meister wirkte dabei seltsam uninspiriert. Allerdings ist die Arena in der Hafengemeinde direkt vor den Toren Athen auch für ihre heißblütige Kulisse bekannt. Das Hinspiel in der Playoff-Runde konnte hingegen das Team von Huljmand für sich entscheiden, verlor aber zuletzt in der heimischen Liga auswärts an der Alten Försterei. Olympiakos konnte sein letztes Ligaspiel hingegen gewinnen. Wie das Rückspiel heute ausgeht, könnt ihr live bei Prime Video nachverfolgen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.