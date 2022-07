Home Hardware Eve Motion: Neues Modell unterstützt nun Thread

Eve ist für HomeKit eine ganz feste Größe und der Hersteller modernisiert seit geraumer Zeit sein Portfolio, Grund ist der neue Standard Matter. Passend dazu wurde nun der Eve Motion überarbeitet und wir haben die Details dazu.

Eve Motion mit Thread

Der neue Eve Motion kommt in bekannter Form auf den Markt, der Hersteller hat die Optik dennoch aufgefrischt und modernisiert. Die Ecken sind etwas runder und geschwungener, die Proportionen wurden angepasst.Der neue Eve Motion verfügt über ein Sichtfeld von 120° und lässt sich dank IPX-Zertifizierung drinnen im Nassbereich, aber auch draußen platzieren. Der Eve Motion soll auch Frost abkönnen.

Die Sendeleistung wird mit 9 Metern angegeben. Zusätzlich verbaut Eve noch ein Helligkeitssensor, was den höheren Preis auch etwas relativiert. Für die Unterstützung von Matter verbaut Eve einen neuen Funkchip. Damit wird es zukünftig möglich sein, den Eve Motion auch in Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Smart Things usw. einzubinden. Ein entsprechendes Firmwareupdate kündigte der Hersteller bereits an, dieses soll im Laufe des Jahres erscheinen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Eve Motion liegt auf dem gleichen Preisniveau wie sein Vorgänger. Das bedeutet, ihr zahlt 29,95 Euro und er kann ab sofort geordert werden. Wie bereits angedeutet, verfügt der Eve Motion mit dem Helligkeitssensor über einen zweiten Sensor. Damit lassen sich lichtabhängige Automationen erstellen.

