WhatsApp hat Reaktionen gestartet: Habt ihr sie schon?

WhatsApp hat die neuen Reaktionen heute offiziell eingeführt. Zu Beginn stehen nur einige wenige grundlegende Reaktionen zur Verfügung und noch nicht alle Nutzer können das Feature schon nutzen. Es wird im Laufe der nächsten Tage und Wochen im gesamten Netzwerk verteilt. Ist die Funktion bei euch schon da?

Das hat lange gedauert, doch jetzt geht es endgültig voran: Die Reaktionen in WhatsApp sind da. Sie funktionieren, wie man das von iMessage, Facebook und Co. gewohnt ist. Nutzer können auf Nachrichten mit einem vorgefertigten Emoji reagieren, zu Beginn gibt es die üblichen Reaktionen für Zustimmung, Freude oder Missfallen.

Meta-Gründer Mark Zuckerberg hat den Start der Reaktionen auf WhatsApp am heutigen Tag bestätigt. Zuvor hatte auch WhatsApp-Chef Will Cathcart das neue Feature bereits erwähnt.

Neue Reaktionen werden schrittweise für alle Nutzer ausgerollt

Die neuen Reaktionen sind allerdings noch nicht für alle Nutzer verfügbar. Auf den Geräten in der Redaktion etwa sind sie auch am Abend noch nicht zu finden, das ist allerdings nicht ungewöhnlich. Häufiger tauchen neue Funktionen in WhatsApp erst im Laufe von Tagen oder Wochen bei allen Nutzern auf.

Weitere neue Funktionen werden aktuell noch fertiggestellt: So sollen etwa auch Umfragen in WhatsApp kommen, Apfelpage.de berichtete. Diese wären vor allem in Gruppen äußerst praktisch.

