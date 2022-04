Home Apps WhatsApp gestört: Viele Nutzer beklagen Ausfall

WhatsApp gestört: Viele Nutzer beklagen Ausfall

WhatsApp ist aktuell für viele Nutzer gestört. Der Messenger bekommt keine Verbindung zu den Servern, Nachrichten können so weder gesendet, noch empfangen werden. Das Problem ist vor wenigen Minuten aufgetreten und wird derzeit von vielen Nutzern in den sozialen Medien gemeldet. In der Redaktion können wir den Ausfall auf mehreren Geräten nachvollziehen. Funktioniert WhatsApp bei euch im Moment auch nicht richtig?

Am heutigen späten Abend kommt es zu einem offenbar größeren Ausfall von WhatsApp. Der Messenger, der zum Facebook-Mutterkonzern Meta gehört, kann im Moment von vielen Nutzern nicht genutzt werden, da er keine Verbindung zu seinen Servern erhält. Das Problem wird seit etwa 22:27 Uhr beobachtet.

Das Ausmaß der Störung bei WhatsApp ist noch nicht absehbar

Die Störung wird auch von vielen Nutzern in den sozialen Medien kommentiert. Wie weit sie sich ausbreitet, ob etwa Nutzer weltweit betroffen sind, ist noch nicht klar. Vereinzelt ist zu beobachten, dass Nachrichten empfangen werden, doch die Verbindung bleibt auf unseren Geräten weiter gestört.

wenn #whatsappdown ist findet man mich immer auf twitter.

WhatsApp litt in der Vergangenheit schon häufiger unter Ausfällen. Diese zogen sich teils über Stunden, wie schnell heute bei WhatsApp alles wieder flutscht, muss sich noch zeigen.

Ist WhatsApp bei euch auch gestört? Teilt eure Beobachtungen gern in den Kommentaren!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!