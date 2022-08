Home Apps WhatsApp bringt native Windows-App, Mac-App folgt

WhatsApp hat eine neue, native App für Windows veröffentlicht. Sie soll die Performance und Nutzererfahrung verbessern. Auch für den Mac ist eine native App in der Entwicklung – Zeit wird es auch.

WhatsApp am Mac oder PC, das ist zwar schon sehr lange möglich, schön geht allerdings anders: Stets kommt die Weboberfläche von WhatsApp Web zum Einsatz, gleich ob sie nun per Browser, oder einer App geladen wird. Das ändert sich nun zumindest unter Windows, wie WhatsApp in einem entsprechenden Blog-Post erklärt.

Die neue WhatsApp-Version ist eine native Windows-Anwendung, das soll die Performance deutlich steigern und dadurch die Nutzererfahrung verbessern.

Ein weiterer großer Vorteil: Nachrichten können in dieser App auch verschickt und empfangen werden, wenn das zugehörige Smartphone offline ist. Eingerichtet wird die Nutzung auf dem bekannten Weg mittels QR-Code im Bereich „Verknüpfte Geräte“ in den WhatsApp-Einstellungen der iOS-App.

Auch native Mac-App kommt

Wann WhatsApp einmal eine vernünftige Nutzeranmeldung hinbekommt, wie andere messenger, bleibt abzuwarten. Immerhin: Auch für den Mac ist eine native App in der Entwicklung. Sie wird auf das Catalysst-Framework setzen und wohl auf der iOS-App basieren. Daraus folgt: Vielleicht erhalten iPad-Nutzer in absehbarer Zukunft auch eine iPadOS-App von WhatsApp. Weder für die Mac-App, noch gar für eine iPadOS-App gibt es allerdings eine zeitliche Einschätzung.

In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass WhatsApp-Gruppen bald eine neue Funktion für die Admins bekommen.

