Home Apps Werbung überall: Apple flutet den App Store mit Anzeigen

Werbung überall: Apple flutet den App Store mit Anzeigen

Apple flutet den App Store weiter mit Werbung: Waren Anzeigen bis jetzt nur relativ dosiert etwa in den Suchtreffern zu sehen, findet man sie bald noch deutlich öfter: Auch direkt im Heute-Tab sollen Anzeigen verkauft werden.

Apple möchte den App Store in Zukunft deutlich intensiver als Werbefläche nutzen. Bis jetzt sehen Kunden die Anzeigen, die Apple Search Als nennt, etwa im Suchen-Tab sowie in den Suchergebnissen. Bald aber wird der Nutzer deutlich häufiger auf Werbung stoßen.

So werden in Zukunft direkt im Heute-Tab Werbeanzeigen verkauft werden, wie Apple in einer entsprechenden Erklärung mitteilte. Diese werden zwar deutlich als Anzeigen kenntlich gemacht, wie bisher auch, sie werden aber ohne Frage ein attraktiver Weg für App-Entwickler sein – und ein teurer: Eine Anzeige im Heute-Tab wird einiges kosten, ein weiterer Baustein in Apples Strategie, noch den letzten Dollar aus dem Services-Segment herauszuquetschen.

Auch Werbung auf den Produktseiten

Weiterhin wird in Zukunft auch Werbung auf Produktseiten geschaltet. Dabei können Entwickler Anzeigen auf den Seiten anderer Apps platzieren. Dabei können bestimmte Relationen nicht beworben werden, Twitter wird so etwa nicht für Twitter-Clients werben können – es aber auch nicht wollen.

Die Anzeigen auf den App-Produktseiten werden recht weit unten, unter den Empfehlungen für ähnliche Apps eingeblendet. Die neuen Möglichkeiten stoßen bereits auf Begeisterung: Ron Schneidermann, CEO der beliebten App AllTrails (Affiliate-Link) schreibt hierzu:

Search Ads hat uns geholfen, neue, engagiertere Kunden in allen Märkten zu gewinnen. Wir verlassen uns auf Apple Search Ads für eine kostengünstige Kundenakquise – Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Sobald sie verfügbar sind, planen wir, in neue Platzierungen zu investieren, um noch mehr Kunden im App Store zu erreichen und unser Wachstum weiter voranzutreiben.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!