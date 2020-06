Wegen Corona: Apple schließt eine Reihe von Apple Stores in Texas

Nachdem zuvor bereits Apple Retail Stores in Florida und Arizona aufgrund neuerlich wiederaufflammender Corona-Hotspots geschlossen wurden, hat Apple nun auch mehrere Läden in Texas erneut geschlossen. Die Entscheidung zur Öffnung oder Schließung von Apple Stores wird anhand tagesaktueller Entwicklungen getroffen. Zugleich wurden aber auch Geschäften in mehreren Städten in dieser Woche wieder geöffnet.

Apple hat neuerlich Apple Retail Stores geschlossen. Betroffen sind eine Reihe von Geschäften im US-Staat Texas. Die Schließung erfolgt im Rahmen der Corona-Problematik, die in einigen Staaten vor allem im Süden der USA wieder an Dynamik gewonnen hat, nachdem die Politik dort mit den Lockerungen zur Belebung der Wirtschaft vorangegangen war.

Apple hatte bereits in der letzten Woche verschiedentlich Stores wieder geschlossen, betroffen waren unter anderem Geschäfte in den Staaten Arizona und Florida, Apfelpage.de berichtete. Einen Zeitplan für die neuerliche Öffnung gibt es nicht.

Weitere Läden in den USA werden wieder geöffnet

Unterdessen hat Apple in dieser Woche auch verschiedene Apple Retail Stores wieder für Kunden geöffnet. Dazu zählen unter anderem Filialen in Chicago, Colorado, Maryland, Minnesota und Virginia.

Alle Apple Stores können aktuell weltweit nur unter strengen Auflagen besucht werden. Hierzu zählt eine kontaktlose Temperaturprüfung am Eingang, sowie die Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Zudem gelten nach wie vor eingeschränkte Öffnungszeiten und Kunden werden gebeten, reine Produktkäufe online zu tätigen und lediglich bei einer Reparatur oder einem anderen Servicefall einen Apple Store aufzusuchen.

