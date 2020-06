Nur noch kurz: 15% Rabatt auf iTunes-Karten bei Amazon

Aktuell könnt ihr beim Kauf eines iTunes-Gutscheins bei Amazon wieder ein bisschen sparen. Ihr erhaltet 15% auf den Kauf eines iTunes-Gutscheins ab 25 Euro. Der maximal Aufladebetrag liegt bei 200 Euro.

Apple-Kunden erhalten aktuell einen kleinen Bonus beim Kauf von frischem iTunes-Guthaben. Hierfür müsst ihr bei Amazon einkaufen.

Es gibt hier bei Amazon ab einem Betrag von 25 Euro schon Sparmöglichkeiten. Maximal aufgeladen werden können bei dieser Aktion 200 Euro. Ihr findet die Aktion hier bei Amazon oder alternativ über die Amazon-App im Bereich „Gutscheine von anderen Marken“.

Beim Kauf eines iTunes-Gutscheins im Wert von 50 Euro erhaltet ihr so einen Bonus in Höhe von 7,5 Euro. Beim Kauf einer 100 Euro-Gutscheinkarte werden euch 15 Euro Bonus eingeräumt. Den Bonus erhaltet ihr ganz am Ende beim Bezahlvoqrgang.

Die Aktion läuft noch wenige Tage

Die Aktion läuft noch bis spätestens 28. Juni oder so lange der Vorrat reicht. Ein Bonus in Höhe von 15 Euro entspricht etwa einem Monat bei Netflix oder einem Apple Music-Abo für die Familie.

Aktionen dieser Art gibt es fast jede Woche. Wer also nicht bei Amazon kaufen möchte, erhält bald wieder andere Rabattoptionen.

