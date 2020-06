In Florida und weiteren Staaten: Apple schließt wieder Stores wegen Corona-Geschehen

Apple wird einige der gerade erst wieder eröffneten Apple Stores wieder schließen. Betroffen sind unter anderem Retail-Geschäfte in Florida und Arizona. Grund für die erneute Schließung sind abermals gestiegene Fallzahlen von Infektionen mit Covid-19.

Apple wird wieder einige Apple Retail Stores in den USA schließen. Wie zuletzt bekannt wurde, werden verschiedene Geschäfte in mehreren Staaten erneut zeitweise dicht machen. Betroffen sind Läden in den Staaten Florida, North Carolina, South Carolina und Arizona.

Erst vor wenigen Tagen hatte Apple 70 bis jetzt noch geschlossene Läden in den gesamten USA wieder geöffnet, Apfelpage.de berichtete.

Apple reagiert flexibel auf Infektionsgeschehen

Aber schon im Zuge der Wiedereröffnung hatte Apples Chefin der Retail-Sparte Deirdre O’Brien klar gemacht, dass neuerliche Schließungen nicht ausgeschlossen sind. Man werde das Infektionsgeschehen im ganzen Land aufmerksam beobachten und weder Mitarbeiter, noch Kunden einem unnötigen Risiko aussetzen. Falls die Fallzahlen lokal wieder rasch steigen, werde Apple erneut Läden zeitweise schließen. Im Zuge der in vielen Staaten dieser Tage wieder hochfahrenden Wirtschaft kam es naturgemäß auch landesweit zu neuerlich gestiegenen Fallzahlen.

Apple reagierte nun entsprechend und schloss erneut Geschäfte. In Deutschland und Österreich sind Apple Stores bereits seit einigen Wochen wieder geöffnet, sie können allerdings nur unter strengen Auflagen besucht werden, das hat bereits Bedenken von Datenschützern ausgelöst, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Zudem sind die Öffnungszeiten auch nach wie vor eingeschränkt, Apple weist des weiteren darauf hin, dass nach Möglichkeit nur Kunden mit einer Reparatur oder einem Service-Anliegen einen Apple Retail Store aufsuchen sollten. Produktkäufe sollten nach Möglichkeit online erfolgen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!