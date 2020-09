watchOS 7-Bug lässt Trainingsaufzeichnungen verschwinden, seid ihr betroffen?

Die Apple Watch verschluckt unter watchOS 7 bei zahlreichen Nutzern Trainings und übermittelt sie nicht an das iPhone, sodass sie in der Health-App erfasst werden. Das Problem tritt sowohl bei Apples eigenen Workouts, als auch in Verbindung mit Trainings-Apps Dritter auf, jedoch nicht bei allen. Wie ist es bei euch?

Die Apple Watch ärgert seit dem Update auf watchOS 7 sportliche Nutzer. Wer mit der Apple Watch regelmäßig trainiert, musste zuletzt feststellen, dass seine Trainings nicht mehr katalogisiert werden.

So werden die anhand von GPS nachgezeichneten Laufstrecken von Joggern bei manchen Nutzern nicht aufgezeichnet. Die Problemberichte der Nutzer sind verschieden gelagert.

Teils berichten Nutzer auch über dieses Problem in Verbindung mit Apples eigenen Workouts. In einer Diskussion in Apples Supportforen wird der Bug etwa mit Bezug auf die Trainings-App Strava beschrieben.

Zusammenspiel mit Health-App gestört

Normalerweise sollten alle Trainings nach ihrem Abschluss umgehend in der Health-Datenbank auftauchen, diese Übermittlung ist aber unter watchOS 7 und iOS 14 bei manchen Nutzern gestört. In einigen Fällen hilft es, die Apple Watch zu entkoppeln und neu zu koppeln, dieser Trick hilft bei manchen Nutzern auch gegen einen unmäßig schnell entleerten Akku, wie wir zuletzt berichtet hatten.

Wie auch bei diesem Bug, löst sich das Problem der verschwundenen Trainings aber nicht bei allen betroffenen Nutzern. Apple soll einigen Anwendern eine Lösung durch watchOS 7.1 in Aussicht gestellt haben, anderen teilte der Support mit, die Dritt-Anbieter hätten das Problem verursacht und müssten es auch lösen.

Wie schaut es bei euch mit den Trainings unter watchOS 7 aus?

