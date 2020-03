watchOS 6.2 mit EKG-App für weitere Länder und tvOS 13.4 auch für alle Nutzer erschienen

Apple hat neben iOS 13.4 und iPadOS 13.4 nun auch watchOS 6.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update kann ab sofort von allen Besitzern einer Apple Watch geladen und installiert werden, hierzu muss die Uhr auf dem Ladegerät liegen, der Akku muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Uhr muss mit dem selben WiFi verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone. Zudem kann es noch etwas dauern, bis jeder Nutzer das Update auf watchOS 6.2 angezeigt bekommt.

EKG-App kommt in neue Länder

Mit watchOS 6.2 startet die EKG-App in drei neuen Ländern: Die Funktion ist jetzt auch in Neuseeland, Chile und der Türkei verfügbar, auch die Benachrichtigungen bei unregelmäßiger Herztätigkeit ist jetzt in diesen Ländern nutzbar. Die EKG-Funktion steht ab der Apple Watch Series 4 zur Verfügung.

Darüber hinaus beseitigt Apple Verbindungsprobleme, die auftreten konnten, wenn Apple Watch-Nutzer von WiFi zu Bluetooth wechseln.

tvOS 13.4 ist ebenfalls da

Auf watchOS 6.2 wie auch auf tvOS 13.4, das ebenfalls heute für alle Nutzer erschienen ist, sind auch die neuen universellen Käufe verfügbar. Hier kann ein Entwickler eine App in einer einzigen Version für alle Plattformen von Apple anbieten.

