Was die iCloud nicht schafft: WhatsApp arbeitet an sicher verschlüsselten Backups

WhatsApp arbeitet an einer sicheren Verschlüsselung von Backups in der iCloud. Dies würde WhatsApp-Unterhaltungen vor einer Entschlüsselung durch behördliche Stellen schützen, denn die Backups der iCloud sind nach wie vor nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

WhatsApp möchte in Bälde eine neue Funktion zur Stärkung von Sicherheit und Privatsphäre anbieten, die über das Maß an Sicherheit hinaus geht, das aktuell die iCloud bieten kann. Die Backups in der iCloud sind nach wie vor nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt, wie wir in der Vergangenheit zu verschiedenen Gelegenheiten berichtet hatten.

Der Effekt ist, dass diese Backups von Apple herausgegeben und für legitime Antragsteller entschlüsselt werden können, dies sind zumeist staatliche Stellen. Es wird gemunkelt, Apple würde zwar gern Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backups auch für die iCloud anbieten, fürchtet aber, damit gesetzliche Änderungen zu provozieren, die vielerorts von Regierungen und Parlamenten immer wieder ernstlich erwogen werden. Diese Gesetzesentwürfe, die in Australien, den USA und vielen europäischen Ländern in der Schublade liegen, würden eine wirksame Verschlüsselung für Privatkunden weitgehend verbieten.

Nun soll WhatsApp das lernen, was die iCloud nicht vermag: Ein Passwortschutz für das Backup soll die eigenen Unterhaltungen schützen. An dem Feature wird aktuell gearbeitet, wie Einblicke in die Betas von WhatsApp zeigen.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021