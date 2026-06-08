Die neue Siri startet möglicherweise nicht für alle Nutzer auf einmal. Nicht nur könnten zahlreiche Features der runderneuerten Sprachassistentin nochmals später starten, auch hat Apple womöglich nicht genügend Kapazitäten, sie für alle Nutzer anzubieten. Als Resultat könnte es eine Warteliste für die neue Siri geben.



Apple könnte den Start seiner komplett überarbeiteten Siri-Version schrittweise durchführen. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg ist es möglich, dass Nutzer für einige der neuen Siri-Funktionen zunächst einer Warteliste beitreten müssen.

Die neue Siri soll auf der WWDC 2026 vorgestellt werden und eine deutlich größere Rolle im Apple-Ökosystem einnehmen. Geplant ist eine Chatbot-ähnliche Bedienung, die an Dienste wie ChatGPT erinnert und längere, kontextbezogene Gespräche ermöglichen soll.

Neue Siri bleibt weiter Beta

Bloomberg berichtet zudem, dass Apple die neue Siri intern weiterhin als „Beta“ und „Preview“ bezeichnet. Dies deutet darauf hin, dass der Konzern die Software auch zum Marktstart später in diesem Jahr nicht als vollständig fertig entwickelt einstufen wird.

Eine mögliche Warteliste wäre dabei keine Premiere. Bereits bei der Einführung von Apple Intelligence im Jahr 2024 mussten Nutzer zunächst der „Apple Intelligence Waitlist“ beitreten, bevor die neuen KI-Funktionen freigeschaltet wurden.

Der schrittweise Rollout würde auch technisch Sinn ergeben. Die neue Siri basiert laut bisherigen Berichten auf einer komplett überarbeiteten Architektur und soll erstmals auf KI-Modelle von Google Gemini zurückgreifen. Apple könnte so die Belastung der Systeme kontrollieren, Nutzerfeedback sammeln und mögliche Fehler schrittweise beheben.

Die Verzögerungen rund um die neue Siri hatten in den vergangenen Monaten bereits für Kritik gesorgt. Mehrere ursprünglich für Apple Intelligence angekündigte Funktionen wurden wiederholt verschoben. Mit der WWDC 2026 will Apple nun offenbar einen Neustart seiner KI-Strategie einläuten und die nächste Generation von Siri offiziell präsentieren.

Die WWDC beginnt heute Abend um 19:00 Uhr deutscher Zeit mit der traditionellen Eröffnungs-Keynote, auf der neben Siri auch iOS 27 und weitere Software-Neuheiten erwartet werden.