Apple steht kurz vor der Vorstellung seiner bislang größten KI-Offensive. Im Vorfeld der heutigen WWDC 2026 hat Bloomberg neue Details zu den internen Umstrukturierungen veröffentlicht, die letztlich zu Apples neuer KI-Strategie und der Partnerschaft mit Google geführt haben.

Apple sieht sich der schwierigen Herausforderung gegenüber, seine KI-Ambitionen zügig auf ein konkurrenzfähiges Niveau zu heben. Hier war man über Jahre ins Hintertreffen geraten. Einem kurz vor der Keynote erschienenen Bericht zufolge geriet Apple Intelligence Anfang 2025 intern zunehmend unter Druck. Die KI-Plattform blieb hinter den Erwartungen zurück, während die Entwicklung der angekündigten neuen Siri-Version immer größere Verzögerungen verzeichnete.

Krisentreffen im Apple Park

Auslöser für den Strategiewechsel war offenbar ein hochrangiges Treffen der Apple-Führung in der Nähe der Softwareentwicklungsabteilung unter Leitung von Softwarechef Craig Federighi. Ziel der Zusammenkunft war es, eine neue KI-Strategie zu entwickeln und eine Empfehlung für Apple-Chef Tim Cook auszuarbeiten.

Bemerkenswert: Cook nahm laut Bloomberg selbst nicht an dem Treffen teil. Stattdessen eröffnete der inzwischen ausgeschiedene Chief Operating Officer Jeff Williams die Sitzung.

Eine zentrale Rolle spielte dabei auch Mike Rockwell, der bislang vor allem für die Entwicklung der Vision Pro verantwortlich war. Rockwell soll während der Diskussion angeboten haben, die Neuausrichtung von Siri persönlich zu übernehmen.

Zu den Verlierern der Umstrukturierung gehörte offenbar KI-Chef John Giannandrea. Bloomberg berichtet, dass seine Position nach den Problemen rund um Apple Intelligence zunehmend geschwächt wurde und er schließlich die Verantwortung für Siri verlor.

Interne Diskussionen gab es offenbar auch über die künftige Führungsstruktur. Rockwell soll ursprünglich gehofft haben, die gesamte KI-Sparte von Giannandrea zu übernehmen. Federighi setzte sich jedoch dafür ein, dass Rockwell die Siri-Entwicklung übernimmt und direkt an die Softwareorganisation berichtet.

Dieses Modell erhielt letztlich die Zustimmung von Tim Cook und bildet nun die Grundlage für Apples neue KI-Strategie. Erste Ergebnisse dieser Neuausrichtung sollen bereits heute auf der WWDC vorgestellt werden.

Im Mittelpunkt stehen dabei eine komplett überarbeitete Siri, neue Apple-Intelligence-Funktionen und eine engere Zusammenarbeit mit Google. Erstmals sollen dabei Gemini-Modelle von Google eine zentrale Rolle bei Apples KI-Angeboten spielen.

Laut Bloomberg war Tim Cook bei den jüngsten KI-Entscheidungen ungewöhnlich stark eingebunden und traf mehrere strategische Weichenstellungen persönlich. Das unterstreicht die Bedeutung, die Apple dem Thema inzwischen beimisst, nachdem die ersten Schritte im KI-Bereich deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren.