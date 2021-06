Wäre fast auf Keynote gezeigt worden: Neues MacBook Pro mit M1X?

Das neue MacBook Pro hat es offenbar nur ganz knapp nicht auf die Keynote zur WWDC 2021 geschafft. Im YouTube-Video zur Keynote fanden sich nun Hinweise auf ein MacBook Pro mit einem neuen Apple Silicon-Chip. Dieses neue Modell könnte vom weltweiten Chipmangel kurz vor dem Launch ausgebremst worden sein.

Apple hat offenbar sehr kurzfristig entschieden, sein neues MacBook Pro nicht mit zur Keynote zu bringen. Viele Zuschauer haben auf neue Hardware – in der Hauptsache ein neues MacBook Pro – gewartet, in den Tagen vor der Keynote war wild über ein solches neues Modell zur Keynote spekuliert worden.

Allein, gesehen haben wir nichts. Das war aber womöglich eine hauchdünne Entscheidung: In dem YouTube-Video der Keynote fanden sich in den Keywords Hinweise auf ein neues Modell. So war dort unter anderem von einem neuen Apple Silicon-Chip die Rede, wie aufmerksame Beobachter auf dem Kurznachrichtendienst Twitter angemerkt haben.

Everyone stay calm… but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!

APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!

This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u

— Max Balzer (@maxbalzer_) June 9, 2021