„W Social“: Europäischer Kurznachrichtendienst gestartet

Es gibt ein neues Soziales Netzwerk. Nach dem Vorbild Twitter, Threads und Bluesky will „W Social“ aus Schweden durchstarten und die Schwachstellen seiner Vordenker beseitigen. Dabei helfen soll eine Ausweispflicht bei der Erstanmeldung.

„W Social“ kommt aus Schweden und will sich unabhängig von amerikanischen und chinesischen Konzernen etablieren. Die Server stehen in der EU, zur Anmeldung wird ein elektronischer Personalausweis vorausgesetzt. Dabei gilt das europäische Datenschutzversprechen, Bot-Accounts sollen ferngehalten werden. Eine Klarnamenpflicht gibt es deswegen nicht, Nutzende können einen Alias erstellen.

Ersetzt „W Social“ X und Threads?

Nach der Übernahme des bekannten Kurznachrichtendienstes Twitter durch Elon Musk haben viele Personen des öffentlichen Lebens der heute X-genannten Plattform den Rücken gekehrt. Zu groß war der Einfluss des reichsten Menschen der Welt, zu vergiftet die Stimmung durch Bots und den Algorithmus. Die Rufe nach einer europäischen, unabhängigen Alternative wurden lauter. Ob „W“ diesen Erwartungen gerecht werden kann, wird sich zeigen.

Seit dem 9. Mai befand sich die Plattform im Beta-Test, am 17. Juni fiel der Startschuss. Aktuell können sich Interessierte auf eine Warteliste setzen lassen.