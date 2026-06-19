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19. Juni 2026

Fabian Schwarzenbach

iPhone Air 2 und XX | DMA-Dilemma | W Social – Apfelplausch #449

In einer „kompakten Folgen“ sprechen Marco und Fabian über die kommenden iPhones Air 2 und XX, Italiens Untersuchungen zum nächsten DMA-Problem und Tim Cooks Ankündigung von Preiserhöhungen. Viel Spaß!

Im Podcast erwähnt

Marcos Kolumne: „Die WWDC in 100 Sekunden

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro und Überblick: Eine explizite Entschuldigung
  • 04:26: Heute vor 33 Jahren…
  • 06:11: Hörerpost: Copilot, Dank und ein Lob
  • 11:28: WWDC-Nachtrag: Apples Zwei-Klassen-KI
  • 20:54: xOS 27: Diese Geräte gehen leer aus
  • 26:31: Apples DMA-Dilemma: Italien prüft iCloud
  • 34:58: Tim Cook: Preiserhöhungen „leider unvermeidlich“
  • 41:48: Langzeitwette: Gerüchte über iPhone Air 2 und iPhone XX
  • 49:57: W-Social: Europäischer Kurznachrichtendienst gestartet
  • 53:14: TuFdW: Hyundai, Gebühren, AWU-Akku und Move to iOS
  • 01:01:42: Schluss: Siri-Aufruf und Marcos Kolumne

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