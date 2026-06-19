iPhone Air 2 und XX | DMA-Dilemma | W Social – Apfelplausch #449

In einer „kompakten Folgen“ sprechen Marco und Fabian über die kommenden iPhones Air 2 und XX, Italiens Untersuchungen zum nächsten DMA-Problem und Tim Cooks Ankündigung von Preiserhöhungen. Viel Spaß!
Im Podcast erwähnt
Marcos Kolumne: „Die WWDC in 100 Sekunden“
Kapitelmarken
- 0:00: Intro und Überblick: Eine explizite Entschuldigung
- 04:26: Heute vor 33 Jahren…
- 06:11: Hörerpost: Copilot, Dank und ein Lob
- 11:28: WWDC-Nachtrag: Apples Zwei-Klassen-KI
- 20:54: xOS 27: Diese Geräte gehen leer aus
- 26:31: Apples DMA-Dilemma: Italien prüft iCloud
- 34:58: Tim Cook: Preiserhöhungen „leider unvermeidlich“
- 41:48: Langzeitwette: Gerüchte über iPhone Air 2 und iPhone XX
- 49:57: W-Social: Europäischer Kurznachrichtendienst gestartet
- 53:14: TuFdW: Hyundai, Gebühren, AWU-Akku und Move to iOS
- 01:01:42: Schluss: Siri-Aufruf und Marcos Kolumne
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