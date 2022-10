Home Sonstiges Jetzt doch: Elon Musk will Twitter zu ursprünglichen Konditionen kaufen

Jetzt doch: Elon Musk will Twitter zu ursprünglichen Konditionen kaufen

Es gibt Neuigkeiten um das Gerangel zur Übernahme von Twitter. Nachdem Elon Musk sich aus dem von ihm selbst eingefädelten Deal herauszuwinden versucht hatte, will er ihn nun doch wieder abschließen – zum ursprünglichen Kurs. Fix ist allerdings noch nichts und es ist mit weiterhin dynamischen Entwicklungen zu rechnen.

Die Geschichte um einen möglichen Kauf von Twitter geht weiter: Der reichste Mann der Welt und Tesla-Gründer Elon Musk hatte vor Monaten eine Kaufabsicht für den Kurznachrichtendienst geäußert. Wenig später begannen dann aber die Spielchen und Musk versuchte, von seinem ursprünglichen Angebot zurückzutreten.

Das besagte, für die Übernahme rund 44 Milliarden Dollar zahlen zu wollen, das entspräche einem Angebot von 54,20 Dollar je Aktie.

Wird der Kauf nun doch abgewickelt?

Doch dann kam Elon Musk mit immer neuen Argumenten, seine eigene Ankündigung doch nicht umsetzen zu wollen. Diese bezogen sich vor allem auf die Qualität der Nutzerbasis von Twitter, in der er zu viele Spam-Boss vermutete. Ein weiterer wichtiger Grund für die Taktiererei dürfte aber auch der Versuch gewesen sein, den Preis zu drücken.

Twitter verklagte den Milliardär daraufhin in dem Versuch, die Übernahme zu den genannten Konditionen zu erzwingen, nachdem der Börsenwert von Twitter sich in den Keller zu verabschieden begann. Experten räumen dieser Klage eine nicht geringe Erfolgsaussicht ein.

Nun der Kurswechsel: Elon Musk möchte den ursprünglichen Deal angeblich nun doch abschließen, wie heute Bloomberg und CNBC melden. Dies gehe aus einem Brief an Twitter hervor. Die Aktie schoss zunächst 15% nach oben, Tesla verliert zur gleichen Zeit. Ob allerdings noch weitere Kapitel in dieser Posse folgen, steht dahin.

