iPhone 18 Pro: Plateau wird durch Kamera-Verbesserungen größer

In drei Monaten wird Apple voraussichtlich das iPhone 18 Pro (Max) vorstellen und schon jetzt lässt sich wohl festhalten, dass wieder mal die Kamera verbessert wird. Ein Leaker teilt nun neue Informationen, wonach sich diese Verbesserung auch auf den Formfaktor auswirken wird.

Auch wenn die Abmessungen ungefähr denen des Vorgängers entsprechen sollen, gilt das nicht zwingend für den Kamera-Buckel. Apple nennt das seit dem iPhone 17 Pro „Plateau“, hier sind neben den Linsen weitere Komponenten wie der Prozessor untergebracht, um Platz für einen möglichst großen Akku zu machen.

Variable Blende im Pro-Modell braucht Platz

In einem neuen Post auf Weibo will der Leaker „Digital Chat Station“ nun nähere Informationen herausgefunden haben. Demnach benötigt die variable Blende, die Apple erstmals im iPhone 18 Pro verbauen soll, mehr Platz. Doch auch das Plateau an sich soll stärker werden. Im Vergleich zum iPhone 17 Pro Max (12,92mm) soll es dieses Jahr 13,77mm messen.

Das könnte zum einen mehr Raum zum Runterkühlen unter Volllast schaffen. Schon jetzt verbaut Apple eine Kühlkammersystem, doch mehr Platz schafft auch hier bessere Effekte. Zum anderen könnte der Akku weiter unter das Plateau geschoben werden und damit noch mehr an Kapazität gewinnen.