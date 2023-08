Home Hardware Vision Pro: Mehr Speicher als die meisten iPhones?

Vision Pro: Mehr Speicher als die meisten iPhones?

Die Vision Pro kommt offenbar mit üppigem internen Speicher: Apples Gadget, das als eigenständiger Computer vermarktet wird, könnte über deutlich mehr Speicher verfügen als die meisten iPhones. Allerdings ist es gut möglich, dass die Kunden für mehr Speicher auch mehr zahlen müssen.

Die VR-Brille Vision Pro wird von Apple als der erste „räumliche Computer“ bezeichnet und entsprechend ist auch die Nutzungserwartung: Kunden sollen die Brille als vollwertigen Computer / Computerersatz nutzen können.

Mit diesem Anwendungsszenario kommt auch die Erfordernis eines großzügigen internen Speichers, vor allem mit Blick auf Anwendungen wie Bild- und Videobearbeitung. Tatsächlich ist der interne Speicher wohl großzügig bemessen: Ein TB Speicher soll die Brille haben, das wird nun aus Entwicklerkreisen verlautbart, die damit wohl gegen ihre Vertraulichkeitsvereinbarung verstoßen haben dürften.

Diese Speichergröße werde in der Einstellungen-App des Headsets angezeigt, heißt es. Es bleiben aber noch Fragen.

Mehr Speicher gegen Aufpreis?

Aktuell werden erste Entwickler mit Entwicklergeräten versorgt, diese sind oft nicht identisch mit den Gadgets, die später in den Handel gebracht werden. Das Headset ist zwar mit einem Startpreis von 3.500 Dollar sehr hochpreisig und es scheint nur angemessen, wenn der Speicher ebenfalls entsprechend großzügig ist, andererseits ist es gut vorstellbar, dass Apple analog zum iPhone mit einer Startkonfiguration von 256 GB einsteigen wird.

Wer mehr will, könnte dann für eine Speichergröße von 512 beziehungsweise einem TB entsprechende Aufpreise zahlen müssen, damit kratzt die Brille in Deutschland in der Spitzenkonfiguration sicher an der Marke von 6.000 Euro. Wann die Markteinführung hier erfolgen wird, ist noch unklar, der Launch in den USA erfolgt Anfang 2024.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!