iPhone 15: Schnelleres Aufladen bei einigen Modellen erwartet

Das iPhone 15 wird sich wohl schneller aufladen lassen: Apple wird im neuen Lineup Fast Charging mit bis zu 35 Watt unterstützen, heißt es. Allerdings dürfte sich dies auf einige Modelle beschränken.

Das iPhone ist nicht für seine hohen Ladegeschwindikgeiten bekannt. Diese Eigenschaft teilt man sich ein wenig mit Samsung, die Geräte der Südkoreaner nehmen zwar etwas schneller Strom auf, liegen aber immer noch deutlich hinter den Spitzenwerten der Branche von teilweise dreistelligen Wattzahlen zurück.

Das iPhone 14 kann aktuell in der Pro-Version mit bis zu 27 Watt geladen werden, eine volle Füllung dauert so etwa zwei Stunden, das iPhone 14 in der Standardvariante lädt mit bis zu 20 Watt. Dies soll beim iPhone 15 etwas schneller gehen.

Bis zu 35 Watt Fast Charging im iPhone 15-Lineup

Einige Modelle des iPhone 15 sollen sich mit bis zu 35 Watt laden lassen, bestätigten Quellen gegenüber der Seite 9to5Mac. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S23 Ultra lädt mit 45 Watt und kommt so in etwa einer Stunde auf 100%.

Allerdings werden kaum alle Modelle des iPhone 15 das schnellere Laden unterstützen. Es wäre plausibel anzunehmen, dass sich diese Eigenschaft auf das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max beschränkt. Unklar ist, ob die Standardmodelle ebenfalls eine leichte Beschleunigung erfahren werden.

