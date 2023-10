Home Daybreak Apple Vision Pro macht Apple Kopfzerbrechen | weitere OLED-iPads geplant? | neues 5G-Modem im iPhone 15 – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ich freue mich, euch heute wieder zur frühen Zusammenfassung begrüßen zu dürfen. Nach einigen Wochen Urlaub und traumhaften Tagen unter atlantischer Sonne bin ich seit gestern wieder zurück in der Redaktion, um euch mit aktuellen Meldungen rund um Apple zu versorgen. Ich freue mich auch zu sehen, dass mein Kollege Fabian und die übrigen Redakteure und Autoren in meiner Abwesenheit euch einen wirklich gelungenen News-Mix geboten haben. – es war ja auch einiges los. Zuletzt ging es dagegen in der Gerüchteküche etwas ruhiger zu, damit kommen wir zu den Nachrichten der letzten 24 Stunden.

Apples Vision Pro ist bekanntlich kein Leichtgewicht. Das ist Apple bewusst und in Cupertino weiß man auch, dass man hier besser werden muss, um Nutzer langfristig von dem Produkt zu begeistern. Die Versorgung der Nutzer mit den passenden Linsen ist ebenfalls ein Problem und für einige Einzelhändler könnte eben dieser Aspekt zu einem logistischen Horrorszenario werden, wie man diesen Herausforderungen in Zukunft begegnen will, lest ihr hier.

Auch das Basis-iPhone 15 hat ein verbessertes 5G-Modem

Es ist wie immer nicht das neueste Modell von Qualcomm, das in Apples neues iPhone 15 kommt, dafür steckt der X70-Chip wenigstens in allen vier Modellen. Dadurch steigt die Datenrate und sinkt der Energieverbrauch, perfekt ist das Paket aber dennoch nicht und das eigene Apple-Modem ist noch weit entfernt, hier dazu mehr.

Auch das iPad mini soll OLEDs bekommen

Das ist eine interessante Entwicklung: Nachdem das kommende Jahr wohl das iPad Pro mit OLED sehen wird, sollen auch weitere Modelle mit innovativen OLED-Panels ausgestattet werden, heißt es jetzt. Selbst das iPad mini könnte die neuen Displays bekommen, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

WhatsApp baut ein neues Feature weiter aus: Die Rede ist von den Kanälen, über die Nutzer mit Inhalten bespielt werden können. Bislang nutzen große Sportclubs und Prominente die Funktion etwa, um ihre kommerziellen Posts unter die Leute zu bringen, doch das können nun auch private Nutzer tun, hier dazu mehr. Ob diese neue Funktion ein Erfolg wird, muss sich zeigen, wie viele Nutzer haben schon relevante News zu ihrer Person zu verbreiten?

Instagram kommt wohl nicht auf das iPad.

Der Meta-Ableger Instagram wird wohl auch in Zukunft kaum auf einem iPad zu finden sein. Dessen Chef fand zu diesem Anlegen vieler Nutzer zuletzt deutliche Worte: Eine iPad-App habe schlicht keine Priorität für ihn, hier die Infos.

Apple TV+ bekommt neue Inhalte.

Der Streamingdienst von Apple bekommt neue Inhalte und stellt Trailer für kommende Originals vor, mehr dazu lest und seht ihr hier und hier.

Damit darf ich euch einen schönen Start in einen hoffentlich entspannten Dienstag wünschen.

