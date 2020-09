Video zeigt angebliches magnetisches Ladegerät von Apple

Angeblich soll Apple noch an AirPower arbeiten. Nun sind erneut Hinweise auf ein skurriles Gadget aufgetaucht, das bei Apple entwickelt werden soll. Was es damit auf sich hat und ob ein finales Produkt damit in Zusammenhang gebracht werden kann, ist allerdings unklar.

Apple hat zwar seine drahtlose Ladematte vor einiger Zeit offiziell beerdigt, doch die Gerüchte um eine fortgesetzte Arbeit an AirPower sind vor einigen Monaten wieder aufgeflammt und wollen seitdem nicht mehr verstummen.

Nun sorgt ein neuer Leak erneut für Aufmerksamkeit zum Thema. Der präsentierte Fund selbst ist etwas eigenartig, wurde aber dadurch interessant, dass er den Redakteuren von 9to5Mac zugespielt wurde und diese sich für eine Veröffentlichung entschieden.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C — Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020

Ob das scheibenförmige Modul tatsächlich ein Produkt ist, das zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommt, ist unklar.

Vor einigen Wochen tauchten Leaks auf, die eine Anordnung von Magneten im iPhone 12 zeigte. Diese könnten etwa dazu dienen, das iPhone zentriert auf einer Ladematte zu halten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten

Wird AirPower noch vorgestellt?

Auch in den Wochen und Monaten davor tauchten immer wieder Leaks um ein drahtloses Lademodul auf, das Apple angeblich entwickelt, Apfelpage.de berichtete mehrfach. Dass diese Gadgets technisch inzwischen realisierbar sind, zeigen die Zubehörhersteller. Apple hatte allerdings versucht, ein Gerät zu schaffen, auf dem drei Geräte gleichzeitig geladen werden und zudem auch frei positioniert werden können.

Ob AirPower oder etwas vergleichbares, womöglich in einer abgespeckten Version, tatsächlich noch von Apple präsentiert wird, bleibt abzuwarten.

