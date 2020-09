Einschätzung: Fitness+ wird wichtiger Baustein in Apples Ökosystem

Fitness+ wird möglicherweise eine Schlüsselkomponente beim weiteren Ausbau von Apples Services-Angebot. Die neue Gesundheitslösung könnte dazu beitragen, die Zahl der Abonnenten kostenpflichtiger Abos deutlich zu steigern und damit Apples Umsatz weiter anzutreiben. Eine entscheidende Rolle kommt hierbei Apple One zu.

Apple hatte am vergangenen Dienstag nicht nur neue Hardware vorgestellt, sondern auch zwei neue Services. Diese sind es, die manche Beobachter für die eigentliche Innovation der Keynote halten. Zu ihnen zählt auch Samik Chatterjee, er ist leitender Analyst beim US-Bankhaus JP Morgan und befasste sich zuletzt mit den Implikationen von Fitness+. Hier lest ihr alle Details zum neuen Dienst. In einer entsprechenden Notiz erklärte Chatterjee, Fitness+ sei womöglich einer dieser Dienste, der entscheidend für den Aufbau von Apples Services-Angebot sei.

Der Dienst lässt sich für monatlich zehn Dollar buchen, doch diese Abos werden nicht entscheidend bei der Vermarktung des Angebots, so Chatterjee.

Fitness+ zeigt seine Stärke im Paket

Fitness+ ist auch im neuen Bundle Apple One verfügbar, hier in der Spitzenversion. Diese ist in Deutschland vorerst nicht buchbar, da Apple News+, das ebenfalls dazu gehört, hier nicht angeboten wird. Samik Chatterjee glaubt indes, in den USA wird die Mehrheit der Abos von Apple One auf das größte Paket entfallen. Mit ihm werden Dienste, die bis jetzt noch nicht so richtig gezündet haben, einer großen Nutzerbasis angetragen, die sie dann auch aktiv nutzen werden.

Hierzu zählt neben Fitness+ auch Apple TV+ und Apple Arcade, beide Dienste performen noch nicht so, wie Apple sich das wünscht. Für Fitness+ sei vor allem die zu erwartende Unterstützung von Drittdiensten- und Herstellern entscheidend. Wenn Zubehörhersteller und Sport-Ausrüster sich an dem Angebot beteiligen, werde sich hieraus ein signifikantes Momentum entwickeln.

Fitness+ wird vorerst nicht in Deutschland ausgerollt, dies soll im kommenden Jahr der Fall sein.

