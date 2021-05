Home Hardware Video: YouTuber packt AirPods 3-Nachahmung aus

Nachdem die AirPods 3 zuletzt doch nicht von Apple vorgestellt wurden, ist es in den letzten Wochen etwas ruhiger um die nächste Generation von Apples Kopfhörern geworden. Nun greift ein bekannter Apple-YouTuber das Thema wieder auf, indem er ein Video über ein AirPods-Nachahmerprodukt veröffentlicht hat. Dieses greift einige mutmaßliche Designmerkmale der AirPods 3 auf.

Wie sehen die AirPods 3 aus? So ganz genau weiß man das noch nicht, aber es gibt bereits Produkte, die entweder behaupten, die AirPods 3 zu sein und damit unerfahrene Nutzer täuschen und womöglich auch gefährden, Apfelpage.de berichtete, oder zumindest mit dem mutmaßlichen Design der AirPods 3 spielen.

Ein Produkt dieser Sorte hat der YouTuber EverythingApplePro nun ausgepackt und in einem Video vorgestellt. Apple wird nachgesagt, dass die AirPods 3 vom Design her den AirPods Pro ähneln werden, allerdings verfügen sie nicht über deren Komfortfunktionen.

Die AirPods 3 sollen im Herbst starten

So wird weder eine aktive Geräuschunterdrückung, noch ein Transparenzmodus in den AirPods 3 erwartet. Ob sie mit austauschbaren Ohraufsätzen kommen werden, ist ebenfalls nicht klar Dennoch soll der Preis kräftig steigen: Gerechnet wird mit 199 Dollar, damit wären die AirPods 3 nur etwa 20% günstiger als die AirPods Pro..

Zuletzt deutete vieles darauf hin, dass der Marktstart der AirPods 3 sich in den Herbst verschiebt, Apfelpage.de berichtete. Mit dem Start der AirPods 3 könnte Apple auch eine HiFi-Version von Apple Music an den Start bringen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Ob diese HiFi-Version dann nur mit spezieller Hardware genutzt werden kann, ist aktuell ebenfalls noch Gegenstand von Spekulationen.

