Home Hardware AirTags: Frustrierter Nutzer entdeckt geheimes Menü für Entwickler

AirTags: Frustrierter Nutzer entdeckt geheimes Menü für Entwickler

Mehr zufällig ist ein AirTag-Besitzer auf ein internes Menü zur Konfiguration der Tracker gestoßen. Dieses wurde wohl während des Entwicklungsprozesses von Apples Ingenieuren verwendet und wird in zukünftigen Versionen von iOS wohl verschwunden sein. Das Menü gibt Auskunft über die Parameter der internen Beschleunigungssensoren und lässt auch Einstellungen zu.

Apple-Nutzer können aktuell offenbar noch unabsichtlich auf ein internes Menü zugreifen, das einen tiefen Einblick und Eingriff in die Funktionsweise der AirTags ermöglicht. Entdeckt worden war es von einem frustrierten AirTag-Besitzer, der mit der Lokalisierungserfahrung seines AirTag nicht zufrieden war.

Während er sich mit dem AirTag und der Wo ist-App herumärgerte, bemerkte er zu seiner Überraschung, dass sich ein Konfigurationsmenü öffnet, wenn man viermal auf den Namen eines AirTags tippt.

Jede Menge Informationen und Einstellungen

In diesem Menü lässt sich die Konfiguration des Beschleunigungssensors und Gyroskops einsehen, aber der Nutzer kann auch Änderungen vornehmen. Mit einer Reihe von Schiebereglern und Buttons können die Parameter des AirTags angepasst werden, es ist nicht unbedingt zu empfehlen, an diesen Einstellungen herumzuspielen, wenn man nicht genau weiß, was sie bewirken.

Einige Optionen sind definitiv für die Nutzung durch Hardwareentwickler gedacht, mit ihnen lässt sich etwa das Auffinden eines AirTags durch ein iPhone, das durch einen Raum bewegt wird, simulieren. Es ist davon auszugehen, dass Apple den Zugriff auf dieses Menü in zukünftigen Versionen von iOS wieder entfernen wird. Aktuell ist es in iOS 14.5 für alle Nutzer sowie der Beta von iOS 14.6 enthalten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!