Valco-Kopfhörer getestet | Apple TV+-Nutzer erhalten E-Mail zu Probeaboverlängerung | Streaming-Tipp – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Leser! Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und begrüße euch zu dieser etwas kürzeren Ausgabe zum Wochenstart. Zunächst ein kurzer Hinweis: In den letzten Wochen haben wir ein wieder gestiegenes Interesse am Kommentieren unserer Artikel beobachtet, was uns freut. Erfreulich ist auch ein zumeist vernünftiger Ton in den Kommentaren. Leider gibt es hier nach wie vor Ausnahmen. Ich richte mich mit meiner Bitte an die überwiegende Mehrheit der Leser, die sich korrekt verhält und hauptsächlich am Meinungs- oder Informationsaustausch interessiert ist. Lasst euch nicht provozieren. Wenn sich jemand anders daneben benimmt, ist das kein Grund, sich davon anstecken zu lassen. Sagt stattdessen lieber uns auf den bekannten Kanälen bescheid. Wir kommentieren zwar selbst nur selten, aber wir lesen alles mit und wenn auch manchmal mit Verzögerung, wir reagieren, wenn ein Schlagabtausch aus dem Ruder läuft oder sonst jemand heftige Ausfälle zeigt.

Zunächst verweisen wir noch einmal auf einen Produkttest vom Wochenende: Getestet wurden Kopfhörer von Valco. Der Kollege kam hierbei zu einem äußerst positiven Fazit. Sein Test liest sich wie eine absolute Kaufempfehlung.

Apple informiert Apple TV+-Nutzer über verlängerte Gratiszeit

Wir hatten schon mehrmals darüber berichtet, dass Apple TV+ für die Kunden der ersten Stunde nun länger genutzt werden kann: Bis in den Februar kommenden Jahres wurden die Probezeiträume verlängert, allerdings noch nicht bei allen. In der Redaktion wird uns noch immer keine Verlängerung angezeigt. Unterdessen hat Apple aber offenbar schon damit begonnen, die Kunden über die Verlängerung zu informieren. E-Mails mit dieser Information wurden an einige Abonnenten herausgeschickt, in denen noch einmal auf die Großartikeit von Apple TV+ hingewiesen wurde. Habt ihr so eine Nachricht auch bekommen?

Der Chef von Uber Dara Khosrowshahi ist unglücklich mit dem deutschen Personenbeförderungsrecht. Es sei aus der Zeit gefallen und gehöre dringend überholt, sagte er der Welt am Sonntag. Ihn stört vor allem die Rückkehrpflicht von Mietwagen an den Unternehmenssitz nach Erledigung einer Fahrt. Hierdurch entstünden unnötig viele Leerfahrten, was einem nachhaltigen Verkehrswesen entgegenstünde, so der Manager. Uber polarisiert wie nur wenige Unternehmen und das gleich auf mehrere Weisen. Einerseits hatte es vor Jahren mit erschütternden Diskriminierungs- und Sexismusskandalen zu kämpfen, andererseits wird ihm immer wieder vorgeworfen, durch die massenhafte Etablierung von Scheinselbstständigen das massenhafte Auftreten prekärer Arbeitsverhältnisse ohne ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. Allerdings mehren sich inzwischen auch in Deutschland Stimmen, die eine Neuregelung des Taxi- und Personenbeförderungswesens fordern.

Star Trek Discovery polarisiert auch

Achtung, Spoilergefahr

Zum Abschluss ein Filmtipp: Am Freitag ist Star Trek Discovery auf Netflix in der dritten Staffel wieder angelaufen. Die Serie ist harte Kost für Anhänger der klassischen Serien.

Am Beginn der dritten Staffel befinden wir uns tatsächlich in einer fernen Zukunft, allerdings einer ganz düsteren. Die Föderation liegt in Trümmern, in der Galaxis hat sich brutale Anarchie ausgebreitet. Anhänger aufwendiger Spezialeffekte mögen sich in der ersten neuen Folge wohl fühlen, Anhängern der Sternenflotte könnte das Herz bluten. Einige fühlen sich vielleicht auch an die Serie Andromeda erinnert, in der ebenfalls ein zerfallenes Commonwealth wieder aufgebaut werden musste. Oder halt: Die Föderation wird doch wieder neu errichtet, oder?

Kommt gut in die neue Woche.

