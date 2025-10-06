Codefund: Neue Vision Pro bekommt wohl bequemeres Band

Apple steht wohl kurz davor, der Vision Pro ein moderates Update zu spendieren. Neben einem neuen Prozessor soll die VR-Brille mit einem neuen Band kommen. Für eine „Vision Pro 2“ reicht das aber wohl nicht.

Auf das neue Band weisen Code-Schnipsel hin, die MacRumors gefunden hat. Darin ist von einem bisher nicht bekanntem „Dual Knit Band“ die Rede. Das doppelt gestrickte Band könnte dabei helfen, das hohe Gewicht der Vision Pro angenehmer auf dem Kopf zu verteilen.

Kreuzung aus bestehenden Bändern?

Für die aktuelle Vision Pro, die seit anderthalb Jahren auf dem Markt ist, verkauft Apple ein „Solo Knit Band“ und ein „Dual Loop Band“. Falls keines der beiden Kopfbänder für zufriedenstellenden Halt sorgen sollte, könnte das neue „Dual Knit Band“ Abhilfe schaffen.

Gerüchten und Leaks nach plant Apple noch in diesem Jahr, die Vision Pro mit einem aktuellen M5-Prozessor auszustatten. Die bisherige Version setzt auf den M2. Da es neben dem neuen Chip und dem vermeintlich neuen Kopfband wohl keine Änderungen geben wird, erwarten wir nicht, dass Apple von einer Vision Pro 2 sprechen wird.