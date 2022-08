Home Featured Kommentar: Tim! Was würde Steve sagen?

Tim Cook ist ein wahrer Glaubender: Inmitten einer langen Durststrecke bei Gesundheitsfunktionen seiner Produkte sieht der CEO den größten Nutzen der Apple-Produkte für die Verbraucher immer noch bei Health-Features. Bald wird die Apple Watch Series 8 vorgestellt, dann muss Apple liefern.

Ist es die Kenntnis desjenigen, der es besser weiß, als alle Analysten, Skeptiker und Kritiker oder ist es die immer gleiche Rhetorik eines Managers, der vergangenen Erfolgen hinterher lächelt? Tim Cook jedenfalls lässt keine Unsicherheit erkennen, als er erklärt: Im Gesundheitssegment bieten Apples Produkte den stärksten Nutzen für die Käufer. Man kam von ersten Fitness-Funktionen wie den Ringen auf der Uhr über die Pulsmessung bis hin zur Herzgesundheit mit Features wie der EKG-Funktion der Apple Watch, so Cook in einemInterview mit Popular Mechanics.

Alles valide Punkte, doch zuletzt ist Apple deutlich der Schwung ausgegangen, belastbare Hinweise über kommende wirklich neue Health-Features gibt es nicht, dafür einiges, das wenig vertrauenerweckend klingt.

Das Wording sitzt

Im Weiteren spricht Cook über Grundrechte des Menschen, zu denen auch der Datenschutz zählt. Nun, der könnte gerade durch eine andere fixe Idee des Unternehmens nachhaltig ausgehöhlt werden: der Kinderschutz. Der ist nach Meinung vieler Experten in Apples Interpretation dazu geeignet, dem Datenschutz ganz übel mitzuspielen. Kinderschutz vs. Datenschutz? Eine schwierige Abwägung, über die Cook sich sicher nie in einem Interview auslassen würde.

Wäre Steve zufrieden?

Zum Schluss noch ein interessanter und ungewohnt selbstkritischer Anflug: Was würde Steve Jobs heute zu Apple sagen?

Cook ist differenziert. „Ich denke, er würde einige Dinge lieben, die wir tun, bei anderen Sachen würde er aber wohl sagen, dass wir es besser könnten.“ – verdammt richtig.

