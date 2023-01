Home Apple Unter zwei Billionen Dollar: Apple-Aktie fällt weiter

Es waren einst drei Billionen Dollar Börsenwert, der Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt machte. Diese Zeiten sind vorbei: Zuletzt ist der Wert unter die Marke von zwei Billionen Dollar gefallen. Grund dafür ist der Aktienkurs, der seit Wochen nur eine Richtung kennt.

Alls Apple vor einigen Wochen so etwas wie eine de facto Gewinnwarnung veröffentlichte, sah es zunächst so aus, als bliebe die Aktie davon unberührt. In der Mitteilung hatte das Unternehmen erklärt, unter anderem aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Lockdowns in China mit einem deutlich schwächeren Weihnachtsgeschäft zu rechnen. Doch der Abschwung kam mit Verzögerung, dafür mit Wucht dann doch noch.

Die Apple-Aktie hat ihren Anlegern die letzten Wochen keine Freude gemacht, nun ist der Börsenwert unter die Marke von zwei Billionen Dollar gefallen.

Schlechte Nachrichten trüben die Kauflaune

Die Papiere verloren heute noch einmal um rund 4% und stehen aktuell so tief, wie zuletzt im Sommer 2021 In diesem Jahr war es auch, dass der Börsenwert des Konzerns erstmals die Marke von drei Billionen Dollar übersprungen hatte.

Doch derzeit sind die Aussichten nicht mehr so rosig: Die Verkäufe zu Weihnachten wurden durch die Engpässe aufgrund der Lockdowns in China verhagelt. Nun, da die Fabriken wieder hochlaufen, sorgen sich die Anleger um schwache Verkäufe. Die drohende Rezession in den westlichen Volkswirtschaften könnte die Verkäufe drücken, befürchten Beobachter.

Immerhin, Apple übersteht das Horror-Jahr 2022 besser als die meisten Tech-Werte. Die amerikanische Nasdaq gab 2022 rund 33% nach, Apple verlor nur 27%. Neben Rezession und Inflation belasten vor allem die steigenden Zinsen die Tech-Kurse, da diese die überwiegend in der Zukunft verorteten Gewinne belasten. Dennoch halten viele Analysten an ihren optimistischen Kurszielen für Apple fest.

