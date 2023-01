Home Gerüchte Zur Abwechslung günstiger: Kommen 2023 die AirPods Lite?

Apple verkauft aktuell vier AirPods-Modelle und die Verkäufe gehen gut. Doch im neuen Jahr könnte die Nachfrage einbrechen. Um sinkenden Verkäufen entgegenzuwirken, soll Apple an neuen und günstigeren AirPods arbeiten.

Wer sagt, dass Apple immer nur teurer wird? Tatsächlich soll das Unternehmen aktuell an einer günstigeren Version der AirPods arbeiten. In Cupertino plant man im Moment die Einführung sogenannter AirPods Lite, das glaubt der Analyst Jeff Pu on Haitong Intl Tech Research.

Herausragendes Merkmal dieser AirPods soll sein, dass sie günstiger sind und somit die Verkäufe beflügeln könnten, so der Analyst. Hier steuere das Unternehmen nämlich aktuell auf eine Schwächephase zu, schätzt er.

Wo Apple bei den AirPods Lite sparen könnte, um den günstigeren Preis zu ermöglichen, sagte der Analyst nicht.

AirPods Lite gegen sinkende Nachfrage?

Wenn Apple keine neuen AirPods-Modelle im neuen Jahr vorstellen würde, wären sinkende Verkaufszahlen die Folge. Der Beobachter rechnet in diesem Fall mit rund 63 Millionen verkauften Einheiten bis Ende des Jahres, was ein Rückgang um zehn Millionen verkaufte AirPods im Vergleich zu 2022 wäre.

Die AirPods Pro 2, die zuletzt eingeführt wurden, hatten zwar das Geschäft belebt, in Zeiten von Rezension und weiter hoher Inflation könnte aber ein günstigeres Zubehör eine geeignetere Kaufmotivation sein. Auch das iPhone 15 / Plus könnte günstiger, statt nochmals teurer werden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Denn auch Apple kann sich nicht vollkommen der sozioökonomischen Realität entziehen.

